Cosa sta succedendo al porno su Twitter in Germania

Lo stimolo ad agire contro i contenuto pornografici per Twitter in Germania arriva da una serie di pressioni ricevute per rendere più difficile ai bambini rintracciare contenuti per adulti online. Andando a vedere i dati del porno su Twitter in Germania dalla fine del 2020 sono almeno sessanta gli account interessati al blocco in seguito a una serie di pressioni da parte dei regolatori tedeschi che hanno stabilito che la pornografia online dovrebbe essere soggetta a precisi limiti di età che devono poter essere confermati (cosa che, su Twitter, non è possibile fare).

Porno su Twitter, cosa succede se si prova a visualizzare gli account bloccati in Germania

Wired non ha esitato a sottolineare come questo sia un raro esempio di una piattaforma social grande come Twitter che si piega alla pressione dei regolatori esercitata in questo ambito. Chi prova a visualizzare uno degli account bloccati in Germania si trova di fronte a un messaggio espresso a chiare lettere che fa riferimento al profilo bloccato in seguito a una richiesta legale.

Considerato che Twitter non ha un sistema di verifica di età, Twitter ha dovuto assecondare le richieste dei legali andando a bloccare completamente gli account per chiunque – a prescindere dall’età – in Germania. Il giro di vite del porno in Germania è cominciato già lo scorso luglio, con le autorità di regolamentazione che hanno minacciato di bloccare i più grandi siti porno del mondo a partire da xHamster e coinvolgendo anche YouPorn, Pornhub, e MyDirtyHobby (tutti di proprietà di MindGeek).

L’esplicita richiesta della Germania a Twitter

«Il porno sui social media è un problema – afferma il presidente della Kommission für Jugendmedienschutz, la Commissione per la protezione dei minori nei media che regola le questioni di sicurezza dei bambini in Germania – Stiamo cercando un dialogo con queste aziende». Tra queste c’è Twitter che, a detta del regolatore, «ha bloccato i profili porno per gli utenti tedeschi dopo che abbiamo avviato un’azione legale» per la prima volta in Europa. Chi si trova a visionare un profilo bloccato in Germania non vede immagine, bio o post e viene reindirizzato alla spiegazione fornita da Twitter relativamente alle ragioni.

Il rovescio della medaglia, però, è che le segnalazioni del regolatore non seguono criteri trasparenti. Secondo Paulita Pappel – che ha creato la Free Speech Coalition – l’azione di Twitter è «lontana dalla realtà della tecnologia di oggi» e non si capisce bene perché un account sia stato bloccato e un altro no pur trattando gli stessi contenuti. Le decisioni sembrano guidate, secondo Pappel, da un’azione conservatrice contro il porno che mira a limitarne la portata: «Stanno usando la protezione dei minori come una scusa per spingere avanti politiche molto conservatrici per abbattere le compagnie porno ma anche i piccoli lavoratori del sesso e i creatori di contenuti», afferma la creatrice del ramo europeo dell’organismo commerciale dell’industria degli adulti.

