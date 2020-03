Ecco alcune buone notizie per gli spettatori costretti alla quarantena durante la pandemia di coronavirus in corso. In una mossa senza precedenti finora tra le date di rilascio spostate e posticipate per i principali film durante la pandemia, NBC Universal si è impegnata a rendere disponibili una serie di titoli attualmente nei cinema americani per la visione domestica.

“The Invisible Man” di Universal Pictures e “The Hunt” ed “Emma” appena usciti in sala di Focus Features, sono stati inseriti sulla piattaforma VOD già questo venerdì in finestre di visualizzazione di 48 ore al prezzo di $ 19.99. Il film “Trolls World Tour” di Universal e DreamWorks Animation, che uscirà il 20 aprile nelle sale, sarà disponibile in streaming nel weekend di Pasqua a partire dal 10 aprile in streaming. “Trolls” uscirà per la sua uscita internazionale il 20 aprile e la Universal renderà quel film disponibile per lo streaming anche per il pubblico di tutto il mondo.

Questo è quanto ha dichiarato l’amministratore delegato della NBCUniversal, Jeff Shell, in una nota per la stampa:

“Universal Pictures ha una vasta e diversificata gamma di film, anche nel 2020. Invece di ritardare l’uscita di questi film o di rilasciarli in un panorama di distribuzione sfidato dalla pandemia, vogliamo offrire un’opzione per le persone in modo da farli vedere loro a casa, in modo che siano sia accessibili che convenienti. Speriamo e crediamo che le persone andranno ancora al cinema quando sarà possibile, ma capiamo che in diverse aree del mondo, al momento, questo è sempre meno possibile”

Staremo a vedere se magari Disney che possiede anche una propria piattaforma con Disney+ deciderà di rilasciare in streaming qualcuno dei film attesi nei prossimi giorni per permettere al pubblico di fruirne comunque nonostante la chiusura dei cinema per coronavirus.