La Rai continua a perdere pezzi importanti a causa del coronavirus: nelle scorse, infatti, il popolare portale Dagospia aveva annunciato che la conduttrice di Agorà Serena Bortone e quella di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli sarebbero state poste in quarantena preventiva.

La prima ha già avuto un riscontro dato che Agorà questa mattina non è andato in onda. La quarantena è stata resa necessaria dopo che la vice ministra dell’istruzione Anna Ascani, ospite nelle scorse giornate del programma, era risultata positiva al coronavirus. Staremo a vedere se nei prossimi giorni arriverà anche la cancellazione di Chi l’ha visto? e se avremo notizie di Federica Sciarelli, che aveva ospitato il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri poi risultato positivo.

Anche Giorgino in quarantena preventiva per coronavirus?

Lo Specialista, un altro decisamente meno affidabile di Dagospia, invece ha lanciato l’indiscrezione che anche Francesco Giorgino del Tg1 sarebbe stato messo in quarantena preventiva poiché anche lui ha ospitato Sileri in una puntata di Speciale Tg1 la scorsa settimana. Ieri sera dietro al bancone del telegiornale del primo giornale c’era Emma D’Aquino, ma questa non è una conferma della quarantena da coronavirus per Giorgino dato che gli anchorman del telegiornale si alternano ogni settimana. Staremo a vedere se la Rai rilascerà altre dichiarazioni sulle eventuali misure preventive prese dai loro dipendenti.

Un ospite positivo a Chi l’ha visto

Attraverso il suo profilo Twitter, la trasmissione Chi l’ha visto annuncia la quarantena dopo che un ospite è risultato positivo al Covid-19.