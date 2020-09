Coronavirus, oggi saranno pubblicati i verbali delle riunioni del Cts

Entro oggi saranno on line i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico del governo. In base a quanto scrive l’agenzia Ansa, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile verranno pubblicati un centinaio di documenti, a partire da quelli relativi alle prime riunioni di gennaio e febbraio. I verbali degli incontri degli esperti del governo non saranno però tutti disponibili da oggi: la decisione che sarebbe stata presa è quella di pubblicarli e dunque renderli pubblici 45 giorni dopo la seduta. Saranno disponibili al momento tutti i documenti fino alla prima metà di luglio.

L’annuncio della pubblicazione dei verbali era arrivato due giorni fa per bocca del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa al Senato: «Lo voglio dire su indicazione di tutto il Governo, lo avevo già detto e lo voglio riconfermare: molto a breve saranno pubblicati tutti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. La linea del governo è stata sin dall’inizio una linea di massima trasparenza e stiamo lavorando proprio affinché questi verbali, dove non c’è nulla assolutamente che non possa esser reso noto all’opinione pubblica, possano esser pubblicati», ha detto Speranza, che nel corso dell’informativa ha parlato anche degli altri temi prioritari legati alla diffusione del coronavirus, dalla ripresa del contagio in Italia e in Europa, con un aumento dei casi importante, alla ripresa dell’anno scolastico con la riapertura delle scuole – definita priorità assoluta – fino all’importanza del vaccino antinfluenzale.