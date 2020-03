Carlo Verdone è uno degli attori più amati del cinema italiano ed il suo ultimo film “Si vive una volta sola” sarebbe dovuto uscire in sala lo scorso 27 febbraio, ma è stato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus. Oggi il popolare regista romano ha chiesto a tutti, tramite un video messaggio, di rimanere a casa e di approfittare di questo tempo per leggere un libro, ascoltare della buona musica o guardare un bel film.

Carlo Verdone #RestateACasa Carlo Verdone ha un messaggio importante per voi: #RestateACasa #IoRestoACasa Gepostet von Infinity am Donnerstag, 19. März 2020

E a modo suo, vuole stare vicino a tutti portando la sua compagnia attraverso i suoi film più celebri presenti nei cataloghi di Infinity Video. In questa particolare situazione, il primo dei due ha raddoppiato la sua offerta, regalando non più uno, ma due mesi gratuiti di prova: registrandosi su infinitytv.it si potrà usufruire del servizio gratuitamente per due mesi.

L’importante però è la bontà del messaggio lanciato da Carlo Verdone, che potrebbe essere un compagno di risate ideale per tanti italiani. Sui due cataloghi potrete trovare un’infinità di titoli:

Borotalco ,

, Bianco, rosso e Verdone ,

, Un Sacco Bello

Acqua e Sapone

Maledetto il giorno che ti ho incontrato in coppia con Margherita Buy;

in coppia con Margherita Buy; Al lupo! Al lupo! con Francesca Neri e Sergio Rubini

con Francesca Neri e Sergio Rubini Stasera a casa di Alice insieme a Ornella Muti e Sergio Castellitto

insieme a Ornella Muti e Sergio Castellitto Viaggi di Nozze , in cui Verdone fa coppia con Claudia Gerini e Veronica Pivetti;

, in cui Verdone fa coppia con Claudia Gerini e Veronica Pivetti; Perdiamoci di vista con Asia Argento;

con Asia Argento; Sono pazzo di Iris Blond nuovamente insieme a Claudia Gerini;

nuovamente insieme a Claudia Gerini; Gallo Cedrone con il colorito personaggio di Armando Feroci;

con il colorito personaggio di Armando Feroci; C’era un cinese in coma insieme a Beppe Fiorello

insieme a Beppe Fiorello L’amore è eterno finché dura, con Laura Morante e Stefania Rocca.

Anche su Amazon Prime sono presenti molti titoli di Carlo Verdone, che presto distruibirà sul servizio di streaming la sua prima serie tv. Il colosso di Jeff Bezos però si è reso protagonista di un episodio controverso: prima ha offerto gratis il suo servizio Prime alle regioni in zona rossa del Nord Italia, salvo poi tirarsi indietro quando tutta la Penisola è diventata zona rossa.

In ogni caso tanti film e tante risate assicurate con Carlo Verdone per battere l’isolamento da coronavirus sul divano di casa.