Le piattaforme come Youtube potrebbero essere responsabili per gli upload che violano il copyright secondo la corte federale in Germania

La Corte federale di giustizia tedesca ha portato avanti una interpretazione estremamente interessante del parere della Corte di Giustizia europea sulla violazione del copyright da parte delle piattaforme come YouTube. Questa interpretazione, con ogni probabilità, porterà alla revisione di diversi processi di primo grado sulle possibili violazioni del copyright per i contenuti pubblicati su queste stesse piattaforme.

Copyright su YouTube, l’interpretazione tedesca

Il produttore musicale Frank Peterson, ad esempio, aveva citato in giudizio YouTube e Google per aver reso disponibile la sua musica senza autorizzazione. Diverse altre cause, invece, avevano riguardato la piattaforma di streaming Uploaded, per la sua distribuzione del tutto gratuita di contenuti (anche testuali) coperti da copyright. In che modo queste circostanze sono state determinanti alla corte federale tedesca per riscrivere il proprio giudizio sulle responsabilità di YouTube e delle altre piattaforme nella violazione del copyright?

A giugno del 2021, infatti, la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che, in linea di principio, YouTube non aveva responsabilità per le violazioni di copyright portate avanti dagli utenti che caricavano dei materiali protetti sulla sua piattaforma. Tuttavia, la Corte federale tedesca ha sollevato, davanti al tribunale europeo, problemi relativi al ritardo di azione delle stesse piattaforme quando non riescono a rimuovere rapidamente i contenuti illeciti a seguito di un reclamo del titolare dei diritti o quando sono in qualche modo a conoscenza delle violazioni che vengono commesse. Se le piattaforme non si adeguano a queste previsioni – stabilite, del resto, anche dalla corte di giustizia UE che, in linea generale, escludeva responsabilità di YouTube e simili -, possono essere ritenute responsabili in cause di violazioni di copyright.