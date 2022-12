Il dietro le quinte di Adani sulla telecronaca della finale che va oltre i contratti Rai

Il commentatore tecnico ha spiegato le ragioni per cui, nonostante fosse previsto dai contratti, non ha commentato Francia-Argentina

La spiegazione di Lele Adani, al di là dei contratti Rai. Il commentatore tecnico ingaggiato da RaiSport ha fornito tutte le motivazioni del caso che era diventato un vero e proprio tormentone: perché lui, esperto di calcio sudamericano, non ha commentato la finale dei mondiali tra Francia e Argentina, cedendo lo scettro ad Alberto Rimedio e ad Antonio Di Gennaro? In realtà, i contratti Rai non c’entrano: se fossero stati rispettati alla lettera, infatti, sarebbe stato proprio Adani il commentatore designato per una finale mondiale che non prevedesse la partecipazione dell’Italia. Ma le cose sono andate diversamente per una questione di fair-play, a quanto pare, e per non creare grattacapi alla nuova linea editoriale di RaiSport, cambiata nel corso dell’accordo contrattuale con Lele Adani.

LEGGI ANCHE > Lele Adani, pronto l’approdo in Rai a Novantesimo minuto

Contratto Adani-Rai, le motivazioni della mancata telecronaca della finale del mondiale

In una delle ultime puntate della Bobo Tv, il format che Adani – insieme a Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola – conduce su Twitch, l’ex calciatore di Brescia e Inter ha spiegato il perché della mancata telecronaca, partendo dalla sottoscrizione del suo contratto con il servizio pubblico, iniziato nell’agosto del 2021. In quella circostanza, il direttore di RaiSport era Auro Bulbarelli. Nel frattempo, la direzione di RaiSport è cambiata: adesso, la direttrice è Alessandra De Stefano. «Negli uffici Rai – ha spiegato Adani -, mentre firmavo il contratto, davanti al direttore e a tutte le persone responsabili dei contratti, avevamo trovato quest’accordo. Avrei commentato la finale dei Mondiali se non ci fosse stata l’Italia».

Dunque, a quanto pare, Adani avrebbe avuto tutto il diritto di entrare in cabina di commento per la finale Francia-Argentina del “suo” Lionel Messi. Tuttavia, Adani avrebbe compreso che la direzione editoriale di RaiSport, nel frattempo cambiata, non poteva gestire un grattacapo così delicato. Anche perché c’era stato un precedente: «Nella finale dell’Europeo, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro erano stati privati dal covid di una delle opportunità migliori per la carriera di un telecronista. Non sarebbe stato giusto privarli anche di quest’altra finale».

Quelli di Adani sarebbe stato un gesto di fair-play, tra l’altro concordato direttamente con i protagonisti della vicenda. A cena, più volte, Adani avrebbe ribadito di non avere interessi nel commentare le partite della nazionale e, sempre a cena, avrebbe svelato questo retroscena ai colleghi, facendosi da parte per la finale Francia-Argentina: «Secondo voi quanti avrebbero detto ‘Io ho un accordo con la Rai’? – ha detto Adani – Probabilmente tutti. Io non sono così e sono grato alla Rai, che ha sposato la causa della Bobo TV. Tra noi da subito è nato un bel feeling, c’è stata una grande apertura da parte di tutti loro, un ottimo rapporto sia con Auro Bulbarelli, precedente direttore, che con Alessandra De Stefano, il nuovo. Perché l’ho fatto? Perché io vivo così. E non volevo dare un peso ad Antinelli (caporedattore di RaiSport, ndr)». L’uscita di Lele Adani è stata necessaria per allontanare le polemiche che, negli ultimi giorni, avevano caratterizzato la Rai e le sue scelte nel racconto della finale di Qatar 2022. Con questa diretta sulla Bobo Tv, Adani ha definitivamente spazzato via i dubbi.