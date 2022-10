Non c’è mai stato nessun Fontana muscoloso a un raduno di Pontida

Lo scatto è comparso in rete negli scorsi giorni, ma quella foto di Fontana muscoloso a un raduno di Pontida non è reale

Da quando è diventato presidente della Camera, Lorenzo Fontana è stato messo sotto la lente di ingrandimento e – inevitabilmente – su di lui hanno iniziato a girare contenuti disinformativi (un esempio è quella della parte del discorso ex ministro e vicesegretario della Lega che gli attribuiva un «animali» in riferimento ai bambini non europei, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa). La foto di cui parliamo in questo articolo è stata pubblicata il 17 ottobre su Twitter – palesemente modificata – e ritrae un Fontana muscoloso a Pontinda.

La (finta) foto di Fontana muscolo a Pontida

La foto palesemente modificata è comparsa la prima volta in questo tweet con la didascalia dai toni ammiccanti e scherzosi ( « ..INDOVINA INDOVINELLO..CHI SARA’ QUESTO PISCHELLO?..»). La fotografia – come hanno fatto notare anche i colleghi di Bufale e di Butac – ritrae una persona muscolosa – con la faccia di Fontana malamente appiccicata sul viso – che sta indossando una canottiera col sole delle Alpi (simbolo della Lega Nord per la Padania). Oltre a questo, il finto Fontana indossa anche altri gadget che fanno riferimento al partito.

Da dove arriva la fotografia originale? Si tratta del frutto del lavoro di Paolo Magni per Ansa. Il contesto è il raduno a Pontida della Lega Nord che ha avuto luogo il 15 giugno del 2015. I militanti della Lega Nord organizzano un raduno politico annuale a cui, dal 2018, partecipano anche coloro che sostengono il partito di Matteo Salvini. L’incontro, nel 2015, è stato presidiato da Salvini stesso (che era segretario di partito da dicembre 2013). Le due persone ritratte nella fotografia sono due individui che stavano partecipando al raduno, come verificabile nella carrellata di foto sull’Espresso che mostrano scatti dell’evento (la numero sette).