La bufala di Giuseppe Conte a passeggio con la fidanzata senza mascherina

Nel giorno delle uova sode accompagnate dal salame, come tra tradizione di Pasquetta, ecco che a tavola vengono servite anche le bufale. L’ultima riguarda una foto che immortala il presidente del Consiglio Giuseppe Conte senza mascherina e a passeggio con la fidanzata per le strade di Roma. In molti hanno ripreso l’immagine e l’hanno diffusa sui social, mettendola a confronto con quella di Salvini (insieme alla compagna Francesca Verdini) che ha provocato molte reazioni.

Ma l’immagine di Conte senza mascherina a spasso per l’ora può essere etichettata come una vera e propria bufala. Non tanto la foto, che è reale, ma la decontestualizzazione temporale che ne è stata fatta. Come spiega anche il portale di fact checking Bufale.net, quello scatto risale al novembre del 2019 (lo scorso autunno) ed era stato pubblicato in esclusiva da Chi. Insomma, eravamo in un periodo ben diverso e non c’era all’orizzonte nessuna emergenza sanitaria e nessun provvedimento restrittivo.

Conte senza mascherina, la bufala sui social

Insomma: Conte senza mascherina sì, Conte che va a fare la spesa con la fidanzata anche. Ma il periodo a cui risale quella fotografia non c’entra nulla con l’attualità. Come abbiamo potuto riscontrare sui social, molti account hanno condiviso indignati questo scatto, nel tentativo di fare polemica sulle mancate polemiche (scusate per la ripetizione) per l’atteggiamento del nostro Presidente del Consiglio.

Il paragone con la foto di Salvini

Mettere in parallelo due immagini, quella di Salvini in via del Tritone e quella di Giuseppe Conte in centro a Roma, non è solo fuorviante. Si tenta di aizzare l’opinione pubblica in un duello rusticano dialettico – rigorosamente a distanza – che va alla ricerca di difensori e attaccanti dell’ultima ora. Criticare qualcuno per le sue idee o modo di fare è giusto; decontestualizzare immagini per gettare fango è vergognoso.

(foto di copertina: da Twitter)