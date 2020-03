La faccia di Salvini mentre viene fotografato a ‘fare la spesa’ in via del Tritone senza mascherina

Salvini era in via del Tritone per fare la spesa, ma senza dispositivi di protezione

Il diritto di fare la spesa. Matteo Salvini risponde alle critiche di chi lo sta attaccando nelle ultime ore dopo a foto pubblicata dal quotidiano romano Il Messaggero che lo ha immortalato, nella giornata di ieri, nelle vie del centro di Roma mano nella mano con la sua fidanzata Francesca Verdini. Il leader della Lega ha sottolineato che anche lui, come tutti gli italiani, abbiano il diritto di poter uscire per esigenze primarie come il comprare cibo o il recarsi in farmacia.

«Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la SPESA sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani. A sinistra risparmino energie e fiato per occuparsi di cose utili a fronteggiare l’emergenza», ha scritto il leader della Lega attraverso il suo profilo Twitter e i canali social del Carroccio.

Salvini e la spesa in via del Tritone

Ma le critiche non si risparmiano, soprattutto in un periodo in cui bisognerebbe dare il buon esempio. Perché non è tanto il gesto del fare la spesa che Salvini, da uomo libero, deve necessariamente andare a fare nei luoghi intorno alla sua dimora capitolina. Ma l’assenza della mascherina e dei dispositivi di protezione vengono contestati al leader della Lega. Insomma, tutto legittimo ma con le dovute precauzioni del caso che appaiono assenti nello scatto pubblicato da Il Messaggero.

L’attacco di Mastella

«Se la foto, che oggi campeggia su alcuni giornali, che vede Salvini a passeggio con la fidanzata per le vie di Roma, senza mascherina e con aria da scampagnata al sole della Capitale, non è un fotomontaggio, se la foto è di ieri, come mi riferiscono fonti accreditate da me interpellate, è un episodio vergognoso».

