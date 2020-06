Conte definisce Casalino «il migliore, il più bravo, l’eccellenza» e il web si rivolta

Durante lo streaming di 10 ore per festeggiare i dieci anni di vita de Il Fatto Quotidiano è intervenuto anche Giuseppe Conte, intervistato da Peter Gomez. Il co-fondatore del giornale e direttore de ilfattoquotidiano.it ha ripercorso la strada fatta da Conte dopo essere diventato Presidente del Consiglio, sottolineando come Rocco Casalino sia sempre rimasto accanto a lui, «dopo due anni e mezzo ancora portavoce, molti dicono spin-doctor». La domanda a Conte è diretta: «Che rapporto di è creato tra di voi?».

Conte definisce Casalino uno tra «i migliori, i più talentuosi, i più bravi»

Fermi Tutti…. Conte rivela perché ha scelto Rocco Casalino. “…Non sapevo usare i social ho scelto il migliore in circolazione, il più intelligente…” …mi sto sentendo male…

Aiutooooooo!🙄🙄😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/HbzH3RzCil — Charles de Batz de Castelmore – Conte d’Artagnan (@conteDartagnan) June 22, 2020



«Vi faccio una rivelazione. Torniamo indietro, vengo nominato Presidente del Consiglio. Non ho studiato per questo, a differenza di tanti politici di carriera. Un mondo completamente nuovo, non avevo nemmeno un account social. A quel punto lì scelgo i collaboratori e per me, se uno fa il Presidente del Consiglio, deve scegliere i migliori, i più talentuosi, i più bravi». Conte aggiunge di aver scelto Casalino dopo aver parlato con lui e dopo essersi informato e «aver cercato di capire che tipo di professionalità poteva esprimere».

L’ironia dei social

Conte ha continuato : «Non ho scelto chi conoscevo, non ho scelto col passaparola l’amico dell’amico ma ho scelto chi “sul mercato” era considerato il migliore, il più bravo, l’eccellenza». Sicuramente al mondo social non sono andate giù le parole pronunciate da Conte su Casalino e l’ironia non ha tardato a esplodere. Tanti fanno riferimento al suo passato al Grande Fratello, altri sottolineano che – al di là di questo – magari davvero sa fare il suo lavoro se è stato scelto da Giuseppe Conte. Da Casalino arriva un ringraziamento: «Grazie presidente, un riconoscimento dopo minacce e insulti sul web».