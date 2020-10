Trump dice che non aveva altra scelta che esporsi al virus

Poco più di quattro minuti. Questa è la durata del video pubblicato dal Presidente degli Stati Uniti dall’ospedale militare Walter Reed in cui si trova ricoverato. Nelle ultime ore sono rimbalzate molte notizie sulla condizioni Trump dopo la sua positività (e quella della First Lady Melania, che sta bene): alcuni media a stelle e strisce hanno parlato di situazione abbastanza grave (con tutte le sfumature del caso), lui dice di stare molto meglio ma lo staff medico della Casa Bianca sottolinea come sia ancora presto per parlare di ‘fuori pericolo’.

E nella sala stampa adibita all’interno dell’ospedale militare Walter Reed, Donald Trump si presenta con il volto provato, una camicia bianca sbottonata sul collo, la giacca e la spilla a stelle e strisce di ordinanza. E proprio da lì, davanti a una telecamera, racconta il proprio stato di salute: «I prossimi giorni saranno il vero test. Le terapie che sto assumendo (Remdesivir, si legge in una comunicazione dello staff medico della Casa Bianca, ndr) e quelle che sono arrivate hanno del miracoloso».

Condizioni Trump, il video del presidente Usa dall’ospedale

Insomma, a svelare le condizioni Trump dopo il ricovero è stato lo stesso Presidente Usa che, nel video, spiega anche che la decisione del ricovero sia arrivata perché non si sentava molto bene. Ma dice, anche, di esser pronto per tornare molto presto alla contesa elettorale interrotta dopo la sua positività. Nel prosieguo del suo discorso, Donald Trump sottolinea: «Non avevo scelta, dovevo essere in prima linea. Non potevo stare rinchiuso in una stanza al piano di sopra e totalmente al sicuro. Come leader, avevo il compito di affrontare i problemi». Insomma, il virus è una diretta conseguenza del suo ruolo di Presidente.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Donald Trump, Fox News)