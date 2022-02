Il ministro della Difesa invita i cittadini a non pubblicare foto di truppe ucraine sui social

La smania social di pubblicare contenuti a tutti i costi da parte di comuni cittadini non si ferma nemmeno in tempi difficili. Il ministro della Difesa ucraino, Andrey Taran, ha sollecitato la popolazione a non condividere foto e video dell’esercito. Si tratta di un avviso precauzionale, che punta a tutelare l’integrità dello stesso esercito ucraino, delle forze armate e delle strategie adottate e messe in campo per fronteggiare la Russia. La condivisione di immagini dell’esercito, infatti, potrebbe penalizzare gli apparati militari di Kiev.

LEGGI ANCHE > La leggenda nata sul web del Ghost of Kiev e come un video potrebbe avere ingannato anche il ministro della Difesa

Condivisione immagini esercito, il ministro ucraino chiede alla popolazione di evitarla

«Chiediamo vivamente – recita la nota del ministero della Difesa ucraino – di smettere di pubblicare foto e video del movimento di attrezzature ucraine e volti dei militari. Con tali azioni aiuti personalmente il nemico a ricevere informazioni aggiornate sul nostro esercito». Al contrario, invece, la diffusione dei video e delle immagini dell’esercito russo viene incoraggiata, in modo tale da evidenziare sia l’equipaggiamento dei soldati, sia la loro geolocalizzazione.

La condivisione di foto e di video dei due eserciti è uno dei dati utilizzato da diversi servizi open source – che vengono ad esempio adottati da progetti di informazione e di fact-checking -: figuriamoci se questi espedienti non sono messi a disposizione di eserciti che basano le loro azioni su apparati tecnologici di ampia portata. Tuttavia, sembra curioso che l’appello provenga direttamente dal ministero della Difesa ucraino, che questa mattina è stato al centro di una discussa condivisione di materiale “bellico”.

Un video in cui si mostrava il presunto abbattimento di Su-35 russo da parte del pilota di MiG-29 ucraino è stato condiviso dall’account Twitter ufficiale dell’istituzione. Ci sono molti dubbi sulla genuinità di questa informazione, dal momento che la fonte di questo video sembra essere in realtà una rielaborazione di un programma di simulazione di volo.

Foto IPP/Sputnik – Kiev