La leggenda nata sul web del Ghost of Kiev e come un video potrebbe aver ingannato anche il ministero della Difesa ucraino

In questi giorni, attraverso alcune discussioni su Reddit, ma anche attraverso servizi di messaggistica istantanea come Telegram, si sta diffondendo la leggenda del cosiddetto Ghost of Kiev, un aviatore dell’esercito ucraino che avrebbe abbattuto in combattimento più di un aereo russo, nelle ore della drammatica invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Il problema è che si tratta di una leggenda nata sul web, che non trova riscontri o – se li trova – appaiono alquanto sospetti. Uno di questi video attribuiti alla leggenda del Ghost of Kiev è stato twittato anche dall’account ufficiale del ministero della Difesa ucraino, che ha mostrato ai cittadini le immagini del presunto abbattimento di un aereo russo.

L’istituzione ufficiale ucraina ha affermato: «Ecco cosa fa una eccellenza ucraina: il MiG-29 dell’Aeronautica Militare delle Forze Armate distrugge l'”impareggiabile” Su-35 degli occupanti russi». Tuttavia, le immagini potrebbero essere frutto del montaggio delle schermate di un simulatore di volo molto famoso – DCS Simulator – tagliate ad arte e arricchite con un audio che può sembrare reale.

LEGGI ANCHE > L’inevitabile diffusione di foto e video che, fuori contesto, vengono definiti «attacchi all’Ucraina»

Ghost of Kiev e la leggenda che potrebbe aver ingannato anche il ministero della difesa Ucraino

#stoprussia

Що виробляє цей український ас 😳🤜

——————————————–

МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ знищує “нєімєющій аналогов” Су-35 російських окупантів ❌❌❌ pic.twitter.com/z6YVnm8ezo — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

Fermo restando che non si trovano riferimenti per il watermark utilizzato (SLAVA.AVX), occorre indicare anche un canale YouTube dove queste immagini vengono definite a footage from DCS. Il simulatore di volo, appunto. Sembra davvero incredibile che un account istituzionale come quello del ministero della Difesa in Ucraina abbia potuto diffondere un video del genere, senza opportuna verifica. Dunque, effettivamente, qualche dubbio resta.

Sicuramente, la leggenda del Ghost of Kiev sembra essere qualcosa che sia nata in questi giorni tra social network e varie piattaforme. Nel caso in cui dovessero emergere delle ulteriori prove rispetto a questo video, in attesa di uno statement di Eagle Dynamics SA – che è la casa di produzione di DCS – aggiorneremo il nostro contenuto.