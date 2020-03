Il Commissario Montalbano torna su Rai1 con “Salvo Amato, Livia Mia”, il primo dei nuovi attesissimi gialli – passato anche al cinema per qualche giorno – che fanno salire a 36 il numero dei titoli della collection evento tra le più amate dal pubblico italiano e internazionale. Interpretato da uno straordinario Luca Zingaretti, campione d’ascolti da oltre 20 anni, il personaggio, creato magistralmente dalla penna di Andrea Camilleri e reso impeccabile, nella sua trasposizione televisiva, dalla direzione del suo storico regista Albero Sironi, è ancora una volta protagonista sullo schermo con un episodio estremamente femminile in cui brillerà anche la presenza di Sonia Bergamasco, di ritorno nei panni di Livia.

Firma la regia, insieme ad Alberto Sironi, Luca Zingaretti, che prende in corsa le redini dopo la morte dello storico regista e la sceneggiatura è firmata, oltre che dal grande Andrea Camilleri, anche da Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marin.

Il commissario Montalbano- Il cast di Salvo Amato, Livia Mia

Luca Zingaretti,

Sonia Bergamasco,

Cesare Bocci,

Peppino Mazzotta,

Rosario Lisma,

Angelo Russo,

Luciano Scarpa,

Roberta Giarrusso,

Federica De Benedittis,

Katia Greco,

Davide Lo Verde,

Giovanni Guardiano,

Ketty Governali,

Fabio Costanzo,

Sara Minardi,

Vitalba Andrea

Il Commissario Montalbano trama di “Salvo Amato, Livia Mia”

Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano che inizia la sua indagine partendo dalla vittima. Il commis- sario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia, conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta, assunta all’archivio comunale. Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, per- ché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.