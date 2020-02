Il Commissario Montalbano day, Zingaretti presenta il cast delle nuove puntate

Non poteva non esserci un riferimento ad Andrea Camilleri e ad Alberto Sironi, i padri del Commissario Montalbano, sia dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista della sua riproduzione in televisione. Luca Zingaretti ha presentato oggi a viale Mazzini i tre nuovi episodi del Commissario Montalbano, che andranno in onda su Raiuno dal 9 marzo 2020. Successivamente, dal 23 marzo in poi, andranno in onda le repliche degli episodi precedenti.

Montalbano nuovi episodi, la presentazione in Rai

«Montalbano unisce l’Italia è sarebbe bello fosse unita per altro – ha detto Luca Zingaretti, che ha diretto i due nuovi episodi della serie televisiva più amata del nostro Paese -. Questa cosa stupisce anche me, ma Montalbano rappresenta l’italiano medio che si muove bene nella vita. Forse gli italiani si riconoscono e quindi è bello. Montalbano ha una lealtà di fondo e fa sì che la sua realtà primeggi su qualsiasi altra cosa, sia nei rapporti con i superiori, sia in quelli con gli indagati. È difficile che sia sleale nella conduzione dei messaggi e nella conduzione della sua vita. La ricerca di una verità relativa, sapendo benissimo che esistono diverse verità, è rappresentata dal fatto che il risultato di indagine non sempre combaci con quello giudiziario. A Montalbano interessa raggiungere una sua verità».

Poi, anche per Zingaretti, arriva il momento del ricordo. Andrea Camilleri e Alberto Sironi sono presenti, con il loro influsso, nella sala delle conferenze stampa di Viale Mazzini: «Ci tengo a precisare che è il primo anno senza non solo un padre letterario e un mio professore in accademia, ma anche senza Alberto Sironi che è un grande amico e un complice di questi 20 anni. Siamo andati al fronte insieme e abbiamo combattuto tante battaglie – ha detto Zingaretti -. Lui ha trasformato il materiale di Andrea Camilleri in qualcosa di ottimo per la televisione, perché anche film tratti da capolavori hanno deluso al cinema alcune volte. Se noi abbiamo ritrovato l’anima di Montalbano una grande parte è dovuta al lavoro di Alberto. Aveva tanti difetti, era un casinaro e raccontava le barzellette dopo che dava il motore e azione. Io ho già detto che era buono, la bontà è un grande valore. Era un capoccione, ma era un uomo davvero buono e a lui si devono buona parte dei meriti di questa lunga cavalcata. Sono sicuro che verranno dell’ottimo vino rosso dove si trovano. Mi sono trovato ad affrontare la regia ed è stata un’esperienza bella e dolorosa, mi chiedevo ogni giorno cosa avrebbe detto Alberto su ogni scena. Se subentri devi capire cosa avrebbe fatto chi ti ha preceduto. Se posso permettermi credo che di mio ci sia una melanconica dolcezza ed è un po’ lo spirito con cui ho fatto questi ultimi due episodi. Pensavamo che Alberto potesse tornare, ma non è stato così. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi, quelli storici e nuovi, perché ad un certo punto ho preso in mano il pallino e non ce l’avrei fatta senza di loro. Ho lavorato 24 ore al giorno, qualcuno pensava che prendessi delle metanfetamine. In questi giorni mi fa piacere pensare a questa mia esperienza perché Alberto mi ha dato il testimone come per due amici che viaggiando in macchina si scambiavano, Alberto se n’è andato addormentandosi mentre guidavo io. Mi piace pensare che riveda in questi film lo spirito di una famiglia che ha voluto portare in porto una impresa».

La responsabilità della regia è stata una novità per Luca Zingaretti. Nonostante Camilleri avesse detto, prima di interpretare Tiresia, che si era stufato perché la casa editrice Sellerio non voleva che interpretasse altro: «Nel 2008 decisi di abbandonare la produzione per un problema di strategia, perché pensavo di dover uscire prima di rompere le scatole. Passato un anno-due senza farlo, dissi che ci mancava e ho chiesto di rifarlo. Considero quella mia decisione e la controdecisione una scommessa vinta perché gli applausi sono aumentati. Un regista e un autore che ci scrivevano i testi non ci sono più. Non sono ruoli secondari. La Rai ha scelto di girare tre episodi e ha un progetto anche per l’anno prossimo. Io voglio vedere cosa succede salutando i nostri eroi, poi voglio sedermi facendo sedimentare il dolore e riflettere se è il caso di finirla qua oppure se prendere il testimone e concludere in bellezza con l’ultimo romanzo nella cassaforte di Sellerio, aggiungendo anche che c’è un altro romanzo uscito mentre giravamo a maggio e giugno. Dipende se ce la sentiamo di andare avanti senza figure fondanti oppure fermarci. Voglio elaborare il lutto e digerire questo dolore».

Montalbano nuovi episodi, il ricordo di Camilleri e Sironi

Nel corso della conferenza stampa c’è stato spazio anche per l’intervento degli altri protagonisti e del direttore di Raiuno Stefano Coletta: «Quando torna Montalbano – ha detto il direttore di rete – è una festa anche aziendale, non solo del Paese. Per me è un onore e una gioia, nel mio primo mese su Raiuno, avere dopo Sanremo e L’amica geniale anche il vero archetipo della rete ammiraglia. Ho visto molti episodi (non tutti e 36), mi sono interrogato su come la Sicilianitudine possa essere diventato un codice. Io nel tempo ho ascoltato da Carlo Degli Esposti di cosa ha significato per la Rai: si tratta forse del prodotto più straordinario costruito nel tempo dall’azienda. Anche televisivamente questo prodotto ha significato tanto, perché i ragazzi hanno guardato molto Montalbano e questo è il segno di quello che il servizio pubblico deve fare».

Inevitabile anche l’intervento di Carlo Degli Esposti, produttore della serie televisiva sin dal principio: «Sono 20 anni, ma a tutti noi sembra ieri, nonostante l’inizio dell’estate sia stato traumatico. Ce la siamo cavata più che bene anche perché Luca ha mostrato grande generosità. In questi giorni c’è stata assenza e vuoto, perché Andrea negli ultimi 20 anni è stato una costante nella settimana e andavo più volte in via Asiago per confrontarmi con lui. Mi sono ricordato che in una delle prime proiezioni in Auditorium mi disse che è bello avere Montalbano in televisione, ma che era più bello vederlo grande. Abbiamo deciso di uscire in un evento al cinema per dare la possibilità ai cultori di Montalbano di vederselo ‘grande’ in una visione collettiva. Ci tengo molto a questo perché questo è un meccanismo chiave per evolvere il prodotto nei prossimi anni: poter vedere questi episodi in sala è un grande regalo per gli affezionati. Non vi nascondo che l’incasso delle tre giornate andrà in beneficenza all’istituto Spallanzani e alla Onlus del Sant’Andrea che sono molto vicini a tutti noi. Questo per rinsaldare ancora di più il rapporto tra Montalbano e la gente. È bello continuare a festeggiarlo e lo festeggeremo ancora»