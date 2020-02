Antonella Clerici ha partecipato al Festival di Sanremo dove è stata lodata pubblicamente dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta e tutto lasciava presagire ad un rapido ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia. Il sito di Rai Pubblicità avrebbe anche diffuso il nome del programma, Sei un mito, che sarebbe una sorta di rivisitazione di Ti lascio una canzone.

Dopo le prime indiscrezioni che parlavano di un ritorno già in primavera per il venerdì sera dopo la fine de La Corrida sembrerebbe che la Rai abbia fatto un passo indietro, scegliendo di posticipare al prossimo autunno il ritorno di Antonella a Clerici. La fretta a volte è cattiva consigliera e magari è la stessa conduttrice ad aver voluto più tempo per scrivere al meglio il programma in partnership con il neo direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Proprio il direttore aveva dichiarato a Sanremo come fosse una bestemmia non vedere Antonella Clerici sul palinsesto della rete ammiraglia, facendo scoppiare in un pianto liberatorio la conduttrice che ha affrontato un anno difficile dopo la perdita de La Prova del Cuoco e il flop di Portobello.

Antonella Clerici intanto conferma: “Torno prestissimo”

La bionda conduttrice ha inaugurato in qualità di ospite d’onore, il nuovo spazio gastronomico ‘Gustincanto’ a Fidenza in cui si è cimentata ai fornelli e ha dichiarato: “Tornerò prestissimo”, quindi forse la rivedremo in qualche altro programma anche prima dell’autunno per la gioia dei fan.

Nelle ultime ore a margine dei David di Donatello Carlo Conti parlando dell’amica ha dichiarato che è un pezzo della Rai e che saprà scegliere bene quando tornare. Scopriremo dunque nelle prossime settimane se Antonella Clerici tornerà già in primavera o se dovremo attendere l’autunno per il suo Sei un mito.