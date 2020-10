Trump torna in pubblico: “Sto benissimo, vi bacerei tutti”

Fa discutere il nuovo comizio di Trump in Florida. Alla prima uscita pubblica dopo la positività al Covid, il presidente è andato nel Sunshine State per un evento di campagna elettorale ovviamente senza il minimo rispetto delle regole di distanziamento sociale e con pochissimi presenti con indosso la mascherina. Un evento nel quale Trump ha ribadito la tesi non provata di essere immune al Covid dopo la malattia lanciandosi in dichiarazioni d’amore per la folla.

LEGGI ANCHE > Trump fa campagna elettorale decontestualizzando le frasi di Fauci

Comizio di Trump in Florida per tentare la rimonta

Il comizio di Trump in Florida è il primo di una lunga serie di eventi che il presidente terrà nelle tre settimane che mancano da qui al 3 novembre per cercare di recuperare terreno su Joe Biden, che tutti i sondaggi danno in vantaggio. Un calendario particolarmente intenso, soprattutto per un uomo di 77 anni che non è ancora chiaro se ha superato il Covid e che la scorsa settimana è stato ricoverato con febbre e il bisogno di aiuti per respirare. I comunicati del suo medico restano infatti vaghi e poco decifrabili, soprattutto dopo l’ammissione dello stesso Dr. Conley di aver tenuto nascosti alcuni dettagli fondamentali per non influenzare l’opinione pubblica. Ma il presidente sostiene di stare bene e purtroppo continua a sostenere di essere immune dal virus, nonostante le raccomandazioni contrarie dello US Centers for Disease Control and Prevention. “L’ho superato e adesso dicono che sono immune – ha detto Trump ai suoi fan – mi sento talmente forte che camminerei tra la folla e bacerei tutti: i ragazzi e le bellissime donne”.

Trump (on covid): "I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful I'll walk into that audience. I'll walk in there, I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful woman and the — I'll just give you a big fat kiss." pic.twitter.com/eCuZonSFTQ — David Mack (@davidmackau) October 12, 2020

Le prossime tappe con comizio di Trump