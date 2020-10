Trump fa campagna elettorale decontestualizzando le frasi di Fauci

Anthony Fauci ha veramente esaltato il lavoro fatto da Donald Trump per arginare la pandemia? Guardando lo spot elettorale che circola in Michigan – realizzato dal team del partito Repubblicano – la risposta sembrerebbe affermativa. Ma la realtà è ben diversa. Il noto esperto, a capo della task force della Casa Bianca per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus – ha protestato pubblicamente per il suo coinvolgimento (senza autorizzazione) in quei 3o secondi di propaganda politica che stanno circolando negli ultimi giorni. Anthony Fauci contro Trump e la strumentalizzazione elettorale delle sue parole, della sua figura e del suo ruolo.

Il video è stato diffuso dalla Cnn che ha anche riportato le parole dell’infettivologo: lo spot elettorale (fazioso, per sua natura) vengono decantate le operazioni condotte dalla Casa Bianca nella gestione dell’emergenza. E tra le tante frasi ce ne sono due che hanno provocato le reazioni di Anthony Fauci. La prima riguarda l’esaltazione del modello Trump che «sta guarendo dal coronavius, così come sta facendo l’America»; la seconda è una sua frase (che risale al mese di marzo) decontestualizzata e non aveva nulla a che vedere con un plauso all’atteggiamento del Presidente americano uscente.

Fauci contro Trump, le parole usate per la campagna elettorale

«Non posso immaginare che qualcuno possa fare di più». Questa la frase che compare nello spot elettorale. Ma non c’entra nulla con il contesto in cui è stata citata. Quel pensiero risale al mese di marzo, quando Anthony Fauci rilasciò un’intervista a Fox News per parlare del comportamento delle autorità sanitarie federali. Quindi non Trump, ma i vari settori in prima linea nel tentativo di fermare l’ascesa dei contagi e del numero di morti negli Stati Uniti.

Mia sostenuto nessun candidato

«In quasi cinquant’anni di servizio pubblico, non ho mai sostenuto pubblicamente alcun candidato», ha commentato Fauci contro Trump. Insomma, una dissociazione pubblica in piena regola dopo esser stato strumentalizzato e dopo aver stravolto il contesto in cui, a marzo, vennero pronunciate quelle parole.

(foto di copertina: da Cnn)