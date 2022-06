L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha un suo comitato tecnico-scientifico

La definizione di comitato tecnico-scientifico si applicherà anche a un particolare settore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli, ha infatti firmato il decreto con cui ha nominato 9 saggi – scelti nel mondo dell’università-ricerca e nel mondo dell’imprenditoria e dell’associazionismo – che andranno a comporre, per l’appunto, il comitato tecnico-scientifico in seno all’ACN.

LEGGI ANCHE > La posizione dell’Agenzia della Cybersicurezza sugli attacchi hacker di questi giorni

Comitato tecnico-scientifico ACN: la scelta dei nove nomi

I nove saggi sono considerati degli esperti nel settore della cybersicurezza e, inoltre, dei divulgatori della cultura della difesa informatica in Italia. Opereranno a titolo gratuito e avranno il compito, all’interno dell’Agenzia per la cybersicurezza di fare proposte e svolgere attività di consulenza cercando – e questo rappresenta sicuramente un passaggio che avevamo a suo tempo individuato in fase di presentazione della Strategia Italia Cloud – di connettere il mondo dell’Agenzia della Cybersicurezza Nazionale con quello dell’università e della ricerca.

In base allo statuto dell’Agenzia Nazionale della Cybersicurezza, dunque, il comitato tecnico-scientifico si occuperà di esaminare diverse questioni relative all’innovazione tecnologica in Italia: progetti, bandi, erogazione di possibili finanziamenti, gestione e supporto a progetti accademici, promozione di iniziative volte a sensibilizzare il mondo universitario nei settori della cybersicurezza.

Domitilla Benigni (presidente di Elettronica), Franco Ongaro (Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo), Massimo Enrico Proverbio (Chief IT Digital &Innovation Officer di Intesa Sanpaolo SpA), Paolo Dal Cin (Global Lead di Accenture Security) sono i rappresentanti del mondo dell’impresa. L’università, invece, avrà come espressione Marco Conti (Direttore dell’Istituto di informatica e telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Alessandro Curioni (Global Research VP IBM in Security e in Future of computing IBM), Paola Severino (Vice Presidente della Università LUISS Guido Carli), Donatella Sciuto (Prorettore vicario del Politecnico di Milano). Andrea Chittaro (Presidente pro tempore dell’Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale) rappresenterà il mondo dell’associazionismo.