Corso di inglese business: come deve essere e quando sceglierlo

Per scegliere il miglior corso di inglese business occorre sapere come muoversi e quali caratteristiche andare a cercare

Al giorno d’oggi le migliori scuole di inglese contemplano, nella loro offerta formativa, corsi business specifici per coloro che hanno bisogno di imparare la lingua per ragioni professionali. In ambito lavorativo, infatti la conoscenza dell’inglese è una discriminante sempre più importante: non a caso figura tra i principali requisiti richiesti dalle aziende. Essere in possesso di una certificazione o di un attestato permette di avere maggiori chance di essere assunti, ma anche di fare carriera all’interno del proprio contesto professionale. Un corso di business english è dunque una risorsa importante al giorno d’oggi, che non deve essere sottovalutata.

Come trovare un buon corso di business english

Gli istituti che propongono corsi mirati di business english non sono tantissimi e sono concentrati soprattutto nelle grandi città. Ad esempio, se si cerca una buona scuola di inglese, Roma è una piazza molto importante perché sono numerose le opzioni disponibili, ma si fa un po’ più di fatica nel trovarne una che offra corsi specifici in business english. Tra le migliori c’è MyES, che rimane un punto di riferimento in tal senso, ma oltre a questa non c’è un’ampia scelta per chi intende apprendere l’inglese a livelli professionali.

Quali caratteristiche deve avere un buon corso di business english

Bisogna poi considerare che anche laddove fosse proposto un corso di business english, non è detto che questo sia all’altezza delle aspettative. Vediamo quali caratteristiche deve avere per potersi considerare effettivamente valido ed utile.

Formazione mirata su vocaboli legati al mondo del business

Un buon corso di business english deve fornire agli allievi una formazione mirata all’apprendimento di vocaboli specifici che vengono utilizzati in contesti lavorativi e professionali. Nei corsi tradizionali viene dato molto più rilievo al vocabolario di uso comune, che si rivela insufficiente per chi deve comunicare in contesti come quello del business.

Simulazione di colloqui, call di lavoro e meeting in inglese

Nei migliori corsi di business english viene data molta importanza anche all’esercizio concreto perché non serve a nulla conoscere i vocaboli se poi questi non vengono messi in pratica, mediante la simulazione di colloqui, call di lavoro e meeting.

Simulazione di contesti lavorativi

Allo stesso modo, un buon corso di business english prevede delle simulazioni che riguardano la vita da ufficio, proprio perché l’obiettivo è quello di fornire una formazione che permetta di integrarsi nel mondo professionale a tutto tondo, anche all’estero.

Formazione mirata alla redazione di mail di lavoro

Se lo speaking è fondamentale, un buon corso di business english non tralascia nemmeno il writing perché nei vari contesti professionali ci si può trovare a dover scrivere documenti o mail di lavoro. Bisogna dunque essere in grado di padroneggiare anche le forme scritte, che non sempre si possono tradurre dall’italiano.

Preparazione mirata al conseguimento di certificazioni professionali

Infine, bisogna sempre ricordare che sia in Italia che all’estero vengono frequentemente chieste delle certificazioni specifiche anche in ambito professionale. Un buon corso deve quindi essere in grado di offrire una preparazione mirata anche in tal senso, per poter conseguire l’esame con maggior sicurezza.