Cos’è il codice ASIN di Amazon e come si può ottenere?

Cos’è un codice ASIN, che valore ha e come è possibile ottenerlo su Amazon? Partiamo dalle basi: esistono codici identificativi di un prodotto che viene venduto sia offline – tramite commercio tradizionale – che online. Che sia Amazon, che sia Google Shopping o che sia una qualsiasi altra azienda, il prodotto viene così individuato in maniera univoca (così come l’azienda) permettendo all’utente di visualizzarlo quando effettua una ricerca pertinente. Il codice ASIN, per capire meglio di che cosa si tratta a livello pratico, su Amazon è individuabile nella pagina del prodotto sotto la sezione dedicata alle informazioni sull’oggetto.

Cos’è e a cosa serve il codice ASIN?

ASIN, essendo un acronimo, corrisponde al Amazon Standard Identification Number (un numero standard identificativo su Amazon). Il codice ASIN fa parte della famiglia dei codici identificativi dei prodotti, come abbiamo anticipato, ed è legato a ciò che viene venduto su Amazon. Si tratta di una combinazione alfanumerica di dieci cifre in totale. Ognuna delle offerte presenti su Amazon ne ha uno con il preciso scopo di identificare in maniera univoca non solo quello specifico prodotto ma anche quella specifica offerta.

Come si fa ad ottenere il codice ASIN?

Per ottenere il codice ASIN non bisogna fare nulla. Cosa significa? Che questo codice si genera automaticamente dal momento in cui un utente carica il proprio prodotto sulla piattaforma di e-commerce. A creare il codice è il sistema di Amazon che, non appena riconosce l’upload del nuovo prodotto nel suo catalogo (sia da parte di un venditore che da parte di Amazon stesso), gli assegna una stringa alfanumerica.

Affinché venga assegnato un codice ASIN, però, occorre avere il codice EAN (ovvero il codice a barra che viene utilizzato per identificare in maniera univoca un prodotto destinato al consumatore finale che è natura pluridimensionale). Oltre a questo codice per avere assegnato un numero ASIN occorrerà anche compilare la scheda del prodotto, caricandolo correttamente con tutte le informazioni necessarie per inquadrarlo (dal titolo alla categoria passando per immagini che mostrino ciò che si sta vendendo e non dimenticando prezzo, descrizione, varianti e tutte le ulteriori specifiche che siamo abituati a vedere su Amazon).