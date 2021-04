Attenzione agli annunci Facebook su Clubhouse per PC

Cliccare su un annuncio Facebook per scaricare Clubhouse per PC significa finire vittima di criminali informatici

Clubhouse per PC non esiste, chiariamoci subito. Come annunciato si sta testando Clubhouse Android, che dovrebbe essere rilasciato a giugno, ma della versione desktop non c’è traccia. Per questo gli annunci Facebook che linkavano a questa presunta app versione desktop di Clubhouse per PC – che si è rivelata essere un malware – sono stati eliminati dai criminali informatici che hanno cercato di ingannare gli utenti passando per il social di Mark Zuckerberg. I falsi siti web di Clubhouse, come è emerso dalle analisi, erano ospitati in Russia.

LEGGI ANCHE >>> Il valore di Clubhouse si aggira attorno ai 4 miliardi di dollari

Clubhouse per PC è un malware

L’annuncio è stato condiviso da TechCruch, allertato mercoledì. I criminali informatici che hanno provato a trarre in inganno gli utenti lanciando l’esca di Clubhouse versione desktop hanno condiviso una serie di annunci Facebook – ora eliminati – che indirizzavano su un falso sito web di Clubhouse costruito ad hoc. Tutto è stato architettato nei minimi dettagli se si considera che, giungendo sul sito, si poteva vedere uno screen di come appare l’applicazione simulata per PC. Presente anche un collegamento per il download.

Cliccandoci sopra, l’app dannosa agisce tentando di infettare il pc con un ransomware, un tipo di malware che limita l’accesso al dispositivo e che, solitamente, per essere rimosso richiede un riscatto. Dall’oggi al domani, però, tutto è stato cancellato: dagli annunci Facebook del falso Clubhouse versione desktop al sito di atterraggio, tutto è scomparso.

Attenzione ai malware legati ad app di successo

Questo è solo l’ultimo dei tanti casi in cui i criminali informatici provano a sfruttare il successo di app molto popolari per ingannare gli utenti. In questo frangente sono state individuate più pagine Facebook che si fingevano Clubhouse con solo una manciata di Mi piace. TechCrunch ha provato a contattare Facebook che, però, non ha voluto dire quante persone hanno cliccato sui falsi annunci finendo, di fatti, in trappola. Solo tra martedì e giovedì di questa settimana ne sono stati inseriti nove, tutti simili: “Clubhouse per PC disponibile ora”. Ce n’era anche uno che mostrava la fotografia di Paul Davidson e Rohan Seth co-fondatori dell’app. Nemmeno Clubhouse ha commentato l’accaduto.