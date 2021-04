Il valore di Clubhouse si aggira attorno ai 4 miliardi di dollari

Cotto e mangiato. E ipervalutato. A poco più di un anno dalla sua diffusione, l’interesse attorno a Clubhouse è cresciuto in modo quasi spasmodico. Molte altre piattaforme social già esistenti hanno avviato le proprie sperimentazioni per aggiungere il servizio delle “stanze con i messaggi audio” alle proprie applicazioni. Twitter, per esempio, ha già dato vita a Spaces che ricalca gli stessi principi delle “rooms” presenti sulla piattaforma concorrente. Insomma, tutti la vogliono imitare. Ma c’è anche chi vuole comprarla integralmente. Ma oggi, quanto vale Clubhouse?

La pagina Wikipedia dell’applicazione sviluppata (al momento solo per i dispositivi iOS, ma a breve ci sarà anche la versione Android) da Alpha Exploration Co. di Paul Davison e Rohan Seth, parla di un valore passato dai 100 milioni di dollari del mese di dicembre 2020, al miliardo toccato a gennaio del 2021. Numeri alti che segnano il successo di questa piattaforma che, anche per il suo “mistero” (è possibile accedere alle Rooms solamente su invito) ha creato un hype mediatico invidiabile. E se quel miliardo può sembrare una cifra troppo elevata, la realtà indica ben altro.

Quanto vale Clubhouse? Si parla di circa 4 miliardi di dollari

Secondo quanto riportato da Bloomberg, nel corso delle scorse settimane è andato in scena un tentativo di approccio tra Twitter e Clubhouse. Non è chiara quale sia stata l’azienda a compiere il primo passo in direzione dell’altra, ma si sottolinea come la cifra indicata per la cessione dell’applicazione con le “Rooms” dei messaggi vocali sia di gran lunga superiore a quella indicata solo qualche mese fa: parliamo, infatti, di un valore attorno ai 4 miliardi di dollari. Un bel salto in avanti, con una valutazione che si è moltiplicata in modo esponenziale fino a raggiungere numeri da capogiro. Per il momento, però, la trattativa sembra essersi interrotta.

Twitter, solo poco tempo fa, ha lanciato Spaces (una sorta di clone di Clubhouse). Tutto ciò, però, non ha significato in termini di affari. Come accaduto già in passato con Facebook che, nonostante un successo già su larga scala, decise di creare un vero e proprio monopolio (poi scalfito nel tempo dall’arrivo di altre applicazioni) acquisendo Whatsapp e Instagram. Per questo motivo non può essere considerata strana una trattativa tra Twitter e Clubhouse. Per il momento, però, questo matrimonio non si farà. Ma la risposta alla domanda “quanto vale Clubhouse?” è stata data dalle trattative. E gli sviluppatori, nonostante quanto accaduto con Twitter, cercano investitori. Sempre per 4 miliardi di dollari.

(foto di copertina: da Unsplash)