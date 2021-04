Arriva Hotline di Facebook, ibrido tra Clubhouse e le live di Instagram

La risposta di Facebook a Clubhouse è arrivata. Se Twitter ragiona sull’acquisto di Clubhouse – che vale ben 4 miliardi – Facebook risponde con la versione beta testing di Hotline, il suo nuovo esperimento per fare concorrenza al social degli audio. A lanciare l’esperimento è stato NPE Team, il gruppo di ricerca e sviluppo interno di Facebook. Hotline Facebook prevede la possibilità di rispondere alle domande inviate durante le dirette dagli ascoltatori. Oltre al canale audio, inoltre, è possibile sfruttare anche quello video.

Hotline Facebook e parte la gara con Clubhouse

Facebook sort “Hotline”, une web app clone de Clubhouse https://t.co/KlSC0OAQgF pic.twitter.com/vMFkCS61QM — Mac4Ever /Apple&Tech (@Mac4ever) April 8, 2021

Dopo l’anticipazione di TechCrunch si comincia a parlarne un po’ ovunque sul web. La testata specializzata non ha esitato a classificarlo, viste le sue caratteristiche, come un ibrido tra Clubhouse e le live di Instagram. Ai creator viene data quindi la possibilità – a differenza di Clubhouse – di andare live anche in video invece che solo con l’audio.

La somiglianza con Clubhouse è stata identifica anche osservando l’interfaccia utente, che risulta molto familiare per chiunque abbia utilizzato Clubhouse o qualsiasi suo concorrente già lanciato sul mercato (come Twitter Spaces). Nella parte alta dello schermo – versione mobile – si trova l’icona dell’ospite dell’evento con la sua fotografia circolare e sotto ci sono tutti i partecipanti dell’evento.

Gli eventi su Hotline vengono registrati

Quello che accade su Clubhouse rimane su Clubhouse (live). Quello che accade su Hotline, invece, può essere registrato. Se uno dei punti di forza di Clubhouse è proprio quella libertà di espressione che consegue al sapere di non essere registrati, Hotline avvia automaticamente la registrazione di ogni evento. Una volta terminata la sessione, l’ospite riceve due registrazioni della sessione (un mp3 e un mp4). A quel punto il creator potrà decidere se caricarlo su altre piattaforme, modificarlo in modo da poterlo pubblicare sui social che permettono contenuti di breve durata o – ancora – trasformare la registrazione in un podcast.

Le caratteristiche di Hotline – almeno nella versione di prova – lo rendono più simile a un social per utilizzo professionale e sicuramente più formale di Clubhouse.