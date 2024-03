Una questione che avrebbe minato alle fondamenta la brand identity di Amazon: se in Italia i servizi – come quello che ha offerto realviews.it – che producevano delle recensioni a cinque stelle per i prodotti in vendita sulla piattaforma di e-commerce del colosso americano avessero continuato a produrre materiali e a metterli a disposizione dei rivenditori, ci sarebbero state delle conseguenze fortissime sull’attendibilità e sulla reputazione dell’azienda di e-commerce maggiore del mercato occidentale. Per questo motivo, la giudice di Milano – Alessandra Del Moro – ha messo nero su bianco nella sua sentenza che, oltre ai consumatori, a essere danneggiati erano stati anche i vertici di Amazon. La soddisfazione per l’esito di questa causa è stata espressa da una voce internazionale di Amazon, ovvero la direttrice del reparto Selling Partner Trust & Store Identity dell’azienda di Big Tech, Claire O’Donnel.

LEGGI ANCHE > La prima causa civile vittoriosa contro le recensioni false

Le parole di Claire O’Donnel su questa prima causa italiana contro le recensioni false

«La sentenza del Tribunale di Milano segna una tappa importante nella nostra lotta per proteggere i clienti dalle recensioni false – ha spiegato O’Donnel -. Il nostro obiettivo è assicurare che ogni recensione sullo store di Amazon sia affidabile e che rifletta le reali esperienze dei consumatori. Intraprendendo azioni legali contro questi soggetti, Amazon sta mandando un chiaro messaggio sull’intenzione di perseguire i malintenzionati».

Del resto queste dichiarazioni sono lo specchio di una policy aziendale che si muove in questa direzione almeno dal 2015, quando – per la prima volta – Amazon aveva sporto denuncia, a livello internazionale, contro i cosiddetti broker di recensioni false. Da quel momento in poi, l’azienda di Seattle ha investito ingenti somme di denaro per contrastare il fenomeno e ha portato le sue cause e le sue azioni legali anche in Europa (come abbiamo avuto modo di osservare nel precedente articolo di questo monografico, soprattutto in Francia, Germania e Spagna), dove ha fronteggiato 44 soggetti che effettuavano queste vere e proprie truffe.

«Siamo orgogliosi dei nostri progressi – ha inoltre dichiarato O’Donnel -, ma sappiamo anche che i malintenzionati evolvono costantemente le loro strategie per sottrarsi ai controlli. Amazon continuerà a proteggere i propri clienti e i partner di vendita investendo in strumenti proattivi per individuare e bloccare le recensioni false, ed è determinata a fare la propria parte per garantire che i malfattori rispondano delle proprie azioni».