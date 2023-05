È online la prima guida digitale di eShoppingAdvisor

Quando si ci accinge a effettuare un acquisto online, si procede sempre con grande cautela. Le pagine delle cronache quotidiane, infatti, sono ricche di episodi di truffa attraverso il web e utilizzando piattaforme (non tutte affidabili) di e-commerce. Proprio per consentire a tutti di avere un’idea chiara di “dove si sta comprando” è stata pubblicata la guida di eShoppingAdvisor, il portale che si occupa – anche attraverso l’intelligenza artificiale e le tecnologie blockchain – di fornire agli utenti un quadro chiaro della situazione, scandagliano a fondo anche nel vasto mare delle recensioni che non sempre raccontano la realtà.

E ora, la prima guida eShoppingAdvisor è disponibile online sul portale che permette a chiunque di cercare e trovare prodotti, oltre che a recensire i migliori siti di e-commerce presenti sul web. All’intero della piattaforma, infatti, sono registrati oltre 7.500 siti di e-commerce, 16.ooo e-commerce con prodotti in vendita. Insomma, i numeri parlano chiaro: nel motore di ricerca di eSA ci sono oltre 15 milioni di prodotti e oltre 2 milioni e mezzo di recensioni. Dati che rendono eShoppingAdvisor una stella cometa per il settore delle vendite e degli acquisti online, puntando tutto sulla valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy sparse sul territorio e troppo spesso dimenticate per via dell’ingombrante ombra dei giganti del settore.

Guida eShoppingAdvisor per fare acquisti online sicuri

La guida eShoppingAdvisor consente di filtrare i prodotti in base a 12 categorie primarie (casa, abbigliamento, sport, fai da te, tempo libero e molte altre). E in uno schema ad albero, ecco che c’è anche la possibilità di accedere a un vasto catalogo di sottocategorie in grado di mostrare prodotti di nicchia e di maggiore qualità. Il tutto, ovviamente, basato sull’indice di affidabilità, ovvero il rating con la percentuale di rischio prima di procedere all’acquisto basato su 14 parametri web: dalla presenza della certificazione SSL all’assenza di qualche codice malevolo o pericoloso su quel portale.

«Crediamo in un eCommerce più sicuro e sostenibile, nonché di supporto all’economia reale – ha spiegato Andrea Carboni, Ceo e founder di eShoppingAdvisor, in occasione del lancio della guida -. Su questa premessa abbiamo basato l’intera nostra visione strategica: consentire da un lato alle aziende di ogni dimensione di accedere a strumenti e servizi digitali avanzati, con l’obiettivo di garantire un eCommerce più equilibrato e rispettoso dei consumatori, e dall’altro premiare quello che definisco “l’eCommerce dal volto umano”, ossia quelle numerose realtà piccole e medie spesso radicate sul territorio Italiano che stentano a emergere e prosperare in un mercato sempre più competitivo. Per questo abbiamo scelto di escludere dal nostro portale i big dell’online e i grandi Marketplace. L’idea è, infatti, quella di creare un ponte digitale tra il mercato online e l’economia reale, favorendo un rapporto di cooperazione invece di competizione».