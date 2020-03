Ci risiamo: oggi Libero dice che i parlamentari «fuggono come topi»

Come un meme social, che si ripete ogni giorno fino a diventare noioso e finire nel dimenticatoio. Anche oggi Libero Quotidiano ha deciso di sfornare sulla propria prima pagina un titolo alquanto disdicevole. In apertura si parla della decisione dei capigruppo per la chiusura Parlamento per via dell’emergenza Coronavirus. Gli incontri a Camera e Senato, infatti, si dovrebbero tenere solo una volta a settimana e per un lasso di tempo limitato in questa fase di emergenza sanitaria tangibile. Ma il giornale diretto da Pietro Senaldi (come direttore responsabile) e Vittorio Feltri (come direttore editoriale) ha descritto i parlamentari come «topi che fuggono».

Evidentemente non è bastato il deferimento dell’Ordine dei Giornalisti per il titolo sul Coronavirus al Sud e nemmeno tutti gli attriti passati per altre scelte, diciamo così, discutibili. L’articolo di apertura di venerdì 6 marzo – e che occupa anche le prime pagine del quotidiano – titola: «Il lato buono del Coronavirus. Il Parlamento chiude, almeno non farà più danni». Al netto degli aspetti positivi, così li definisce il giornale, del Covid-19 (che ovviamente non esistono, se non per realizzare titoli di questa portata), l’attenzione si sposta sul sommario che introduce l’articolo a firma Renato Farina.

La chiusura Parlamento e l’ennesimo titolo di Libero

«Gli onorevoli dimostrano la loro inutilità: l’Italia è una nave in emergenza e loro fuggono come topi. Ma lo stop delle Camere è un bene: eviterà leggi liberticide. Slitta il referendum taglia-poltrone». La notizia è solo nello slittamento del taglio dei Parlamentari, il resto è una pagina – l’ennesima – di insulti liberi dopo aver trascorso giorni sulle montagne russe, tra titoli apocalittici e richiesta di calma. Ora, con la chiusura Parlamento – perché sì, anche gli uomini che esercitano la professione politica hanno famiglie da tutelare in questa fase così delicata – deputati e senatori vengono definiti topi che fuggono.

(foto di copertina: da Prima pagina di Libero Quotidiano di venerdì 6 marzo 2020)