La notizia è di quelle clamorose, chiude Il Segreto soap opera spagnola amata anche nel nostro paese e capace di infrangere molti record. Il Segreto va in onda da nove anni ed è uno degli prodotti più longevi, ma mo stop è arrivato da Antena 3 che lo trasmette sin dalle origini e che ha mandato in onda al momento oltre 2300 episodi. Chiude Il Segreto anche per via del calo di ascolti, dato che la media di questi nove anni è del 15.5%, mentre al momento siamo attorno al 10%.

La casa di produzione Boomerang Tv dopo la reazione dei fan ha voluto precisare che tutte le storie della telenovela verranno chiuse, in modo tale da non lasciare nessun buco narrativo, e che diversi personaggi “storici” ritorneranno in scena per salutare in maniera dignitosa.

Chiude Il Segreto, tutti i record della soap spagnola

Il Segreto è stato uno dei prodotti più vincenti di sempre in Spagna ed è stato esportato in oltre 60 paesi nel mondo, tra cui l’Italia in cui dal giugno 2013 ha ottenuto ascolti stellari con picchi in prima serata vicino ai 5 milioni di spettatori, mentre il daytime ha superato il 30% di share.



Attualmente la serie, che ha lanciato Megan Montaner, Alvaro Morte e Jaime Lorente, viaggia su una media rispettabilissima di oltre il 20% di share, quindi resta una certezza per la programmazione del day time Mediaset. Niente panico però per la tv privata italiana: gli episodi de Il Segreto sono trasmessi a noi con una differita di circa 140 puntate rispetto alla Spagna, pertanto lo show dovrebbe restare in palinsesto anche il prossimo autunno.

La cancellazione è dovuta al forte calo di ascolti e alla necessità di Antena 3 di rinnovare il suo palinsesto dando spazio ai Game show in arrivo. Resta la remota ipotesi magari di vedere lo show salvato o riproposto da altre piattaforme, magari potrebbe interessare Netflix un remake visto il rapporto stretto con la Spagna del colosso dello streaming, ma al momento sono soltanto ipotesi.