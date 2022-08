Quelli che pensano che il meme di Saolini sia davvero la notizia del chitarrista di Jovanotti che abbatte una quercia

Dinamiche che funzionano, che vengono cavalcate e che – a causa della scarsa educazione digitale – continuano ad avere successo. Stiamo parlando dei meme (un tempo erano video) di Gian Marco Saolini, autore satirico molto conosciuto sui social network: lui è sempre in grado di individuare la tendenza giusta, di farci un contenuto satirico e di pubblicarlo sulla sua pagina da decine di migliaia di followers. Fin qui tutto bene. Chi frequenta la sua pagina, conosce la natura dei suoi contenuti. Il problema si verifica quando, poi, il suo meme o il suo video si sgancia dalla comfort zone del suo progetto originale e inizia a circolare senza contesto. È a quel punto che diversi utenti – che magari non conoscono le prodezze di Gian Marco Saolini – prendono per buono il contenuto e si indignano per i suoi toni. Questa volta, a finire nel mirino, è stato un generico “chitarrista di Jovanotti”.

Gian Marco Saolini interpreta il chitarrista di Jovanotti

Cavalcando benissimo le polemiche ambientaliste che ci sono state a proposito del Jova Beach Party (è degli ultimi giorni il confronto tra lo stesso Jovanotti e il geologo Mario Tozzi), Gian Marco Saolini ha prodotto questo meme, che utilizza gli stili di un notiziario o di un sito di informazione:

Visto il grande successo di questo primo contenuto, lo stesso Saolini ha pensato bene di replicare:

Ovviamente, nella vita reale, nessun chitarrista di Jovanotti ha abbattuto una quercia secolare per il puro gusto di farlo o si è fatto immortalare con le finestre aperte e il condizionatore settato sui 16 gradi. Ma sui social network sono stati tanti ad abboccare a quella che – contenuto satirico su una pagina satirica – fuori da quel contesto non è altro che una fake news. La scarsa voglia di approfondire e di verificare da fonti attendibili ha fatto tutto il resto.