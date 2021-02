La top model Chiara Scelsi attacca il suo ex Wayne Santana e la Dark Polo Gang

La storia tra Chiara Scelsi e il trapper Wayne Santana, membro della Dark Polo Gang, è giunta alla fine ma la storia non si è conclusa nel migliore dei modi. La modella ha tirato fuori gli attributi e ha asfaltato il suo ex che le ha chiesto i regali indietro, accendendo una miccia che è esplosa in modo devastante, rivelando le verità nascoste della band che si mostra tra lusso, oro, soldi, gioielli e “volevomose bene”, ma in realtà dietro c’è ben altro.

La lunga invettiva di Chiara Scelsi contro Wayne Santana e contro la Dark Polo Gang

Insomma non è assolutamente oro quello che luccica nemmeno l’amicizia tra i tre. Lo dice la stessa Chiara con parole durissime. «Uno che ti viene a richiedere anello di fidanzamento, le borse, mah. Ho speso più di 20mila euro per farti diventare una persona seria. Sei tornato morto in culo. Pigliatutto e vai a comprare quello che ti “fa” di più. Fate i bulli, fate quelli di strada e non vieni sotto a casa mia a chiedermi le cose ma mandi i tuoi schiavetti? Mandi avanti tuo padre! Vieni sotto casa a chiedermi le cose! Hai paura di tuo padre e di tua madre. Parli male dei tuoi soci, se parlo scoppia la guerra. Non sai nemmeno cantare. Ritirati. Ti sei fatto campare dalle tipe con cui sei stato. Non hai nemmeno i soldi per campare. Usi le carte sotto banca. Io ho il coraggio di uscirne anche dalle peggio cose che ho fatto. Tu no. Campi e sfrutti le persone come tutte le tue ex ma non farò i nomi. Non hai il coraggio di parlami, vero? Prendi il coraggio in mano invece di fati e non affrontare la vita. A me del valore dell’anello non mi interessa. Mi piaceva il gesto. Ma te lo ridò perchè così la sera hai qualcosa per cui “farti”. La borsa che invece fa cagare la regalo a mia madre. A casa non avevi lenzuola e pentole. Ho comprato tutto io spendendo 700 euro. Io non sto più zitta. Non fare il figo con me. Oggi sono innamorata, lui mi dice che mi ama, che valgo; non te che rosichi, che sono più bella e guadagno più di te. Non parlare mai più della mia famiglia. Perché ti faccio vedere quanto sono pazza ma non come te che hai il cervello bruciato. Hai seminato molto male. Ha in karma di merda, ti devi ripulire l’anima. Sei l’ultima ruota del carro da demolire. Parli male di tutti. Stati dentro la tua casa che puzza. Il mio attuale fidanzato mi sta salvando la vita. Mi sta disintossicando. Io ho vissuto in mezzo alle vere gang, non con il nonno del trapper che tra loro (la Dark Polo gang, ndr) si accoltellerebbero. L’apparenza inganna. Se parlo, crollano le aspettative di vita… di loro. E ridammi la mia roba per far palestra se hai due lire…».

Parole che non lasciano dubbi sul coraggio della ragazza che ha decisamente frantumato nom solo il suo ex, ma anche un mondo, quello lanciato dalla “Dark Polo Gang”, che di vero probabilmente non ha nemmeno il nome.