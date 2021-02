Chi sono gli influencer, cosa fanno e come guadagnano

Chi sono gli influencer e le influencer? Partiamo dal dare una definizione influencer e, in questo frangente, ci aiuta la Treccani: «Personaggio popolare in Rete, che ha la capacità di influenzare i comportamenti e le scelte di un determinato gruppo di utenti e, in particolare, di potenziali consumatori, e viene utilizzato nell’àmbito delle strategie di comunicazione e di marketing». Agli influencer siamo abituati perché fanno parte del feed di ognuno di noi sui social a seconda dei nostri gusti e dei nostri interessi. A chi chiede chi sono gli influencer e chi sono le influencer si può rispondere facendo vedere i nostro profili Instagram o TikTok: da Chiara Ferragni a Fedez passando per Diletta Lotta – per citare alcuni tra gli influencer italiani più famosi -, ecco i perfetti esempi per capire non solo chi sono influencer ma anche che cosa fanno nella loro vita e come guadagnano.

Chi sono gli influencer italiani

Se si guarda al panorama degli influencer italiani ci si accorge subito che la top 10 è popolata maggiormente da donne. In rete si possono trovare una serie di classifiche ma per capre chi sono gli influencer italiani più seguiti il metodo più semplice è controllare sui loro profili Instagram e TikTok – quando ne hanno uno -.

Se guardiamo a chi sono gli infuencer italiani e chi sono le influencer più famose nel 2020 la classifica è piena di presenze femminili: partendo dal fondo della classifica di Prima Online per l 2020 troviamo Paola Turani, modella e amante dei cani e dei viaggi che condivide sia la sua vita quotidiana che i viaggi in giro per il mondo con il marito o per fare shooting di moda in posti bellissimi. Nono posto per Alice Campello, mamma di tre bimbi che racconta con fierezza la sua vita, il suo corpo, il suo lavoro di modella e la relazione con il calciatore della Juventus Alvaro Morata. In classifica c’è poi una Ferragni, precisamente Valentina, sorella minore di Chiara; giovane imprenditrice, ha lanciato una sua linea di gioielli e si sta facendo strada nel mondo della moda.

Nel 2020 il settimo posto è stato di Giulia De Lellis, nota oltre che per le sue love stories e il suo libro anche per la sua battaglia sulla skin positivity e per i consigli sulla cura della pelle che deve essere specifica per ogni persona. Risalendo la classifica ecco che compare un ragazzo, il rapper Sfera Ebbasta immediatamente preceduto da Benedetta Rossi, ovvero Fatto in casa da Benedetta con le sue videoricette. Siamo ormai vicini alla top 3 e al quarto posto, nel 2020, Diletta Leotta ha conquistato non solo con la sua bellezza ma anche con le sue numerose adv dedicate a brand di abbigliamento. Al terzo, secondo e primo posto troviamo – rispettivamente – Fedez, Gli Autogol e Chiara Ferragni.

Essere influencer su Instagram

Dopo aver dato un’occhiata alla classifica che chiarisce chi sono gli influencer su Instagram e quali sono i più importanti italiani cerchiamo di capire cosa vuol dire essere influencer e in cosa consiste uno dei lavori più chiacchierati dell’ultimo decennio. La base del lavoro di influencer è essere un opinion leader, ovvero influenzare gli altri con le proprie idee, opinioni, gusti e acquisti. A seconda del campo nel quale si è influencer le declinazioni di questo lavoro possono essere tante ma al centro devono esserci sempre una certa dose di carisma e competenza che producono autorevolezza e, di conseguenza, coinvolgimento e capacità persuasiva. Tutto questo può diventare denaro sonante quando si conquista una fan base – numero di follower – sufficientemente grande da attirare l’attenzione di aziende e brand dei settori nei quali si risulta più influenti.

Qualche esempio pratico? Un marchio di make up per un’influencer che parla di trucchi, un’azienda di pentole per qualcuno specializzato in cucina o – ancora – un marchio che vuole pubblicizzare i propri prodotti nell’ambito della raccolta differenziata se l’influencer coinvolto viene considerato un’autorità in tal senso. Questo discorso può valere tanto per Instagram quanto per gli altri social a seconda della popolarità acquisita e delle esigenze dei singoli brand. Influencer può diventarlo chiunque: da una modella a un divulgatore, da un attivista a un intrattenitore. Per semplificare al massimo si diventa influencer iniziando a produrre contenuti interessanti, crescendo e trovando i contatti giusti per far fruttare la propria popolarità social.

Cosa fanno gli influencer

Dopo aver chiarito chi sono, possono essere rimasti ancora dubbi su che cosa fanno gli influencer a livello pratico. Volendo spendere due parole su questo, gli influencer – all’atto pratico – sono produttori di contenuti scritti, video, foto e ogni genere di prodotto che possa essere frutto di creatività. Nella stragrande maggioranza dei casi la loro fan base si forma e cresce anche perché scelgono di interagire via chat, post e tweet con i loro follower aprendo dibattiti sugli argomenti nei quali sono più ferrati e nelle aree in cui si sono specializzati e sono diventati famosi sul web.