L’emergenza coronavirus sta cambiando in modo radicale i palinsesti, ma c’è anche una grande certezza come Che Tempo che Fa. Il programma di Fabio Fazio la domenica sera sta riuscendo ad essere un contenitore d’informazioni e aggiornamenti preziosi sulla pandemia, facendo compagnia a milioni di italiani. Per questo motivo domenica 12 aprile a Pasqua per la prima volta nella storia non andrà in pausa, ma sarà regolarmente in onda. L’annuncio è arrivato dallo stesso Fabio Fazio:

“Domenica prossima anche se è Pasqua noi ci saremo, come è giusto che sia, per rivolgerci alle persone che, come è giusto che sia, sono a casa”

Questa nuova stagione di Che Tempo che Fa, la prima su Rai 2 dopo l’esperienza su Rai 1 degli scorsi anni, è stata seguita fino a questo momento da una media di oltre 2,8 milioni spettatori e il 9.3% di share. La trasmissione però come detto non sta ottenendo soltanto buoni risultati a livello di auditel, ma si sta guadagnando il plauso di tutti per il servizio pubblico reso con grandi ospiti fissi come il virologo Roberto Burioni e il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro.

L’unica variazione di scaletta riguarda il pre serale Che tempo che farà, che lascerà spazio alla fine del film d’animazione Tacchini in fuga. Probabilmente la puntata andrà lunga fino alla mezzanotte vista l’assenza de La Domenica Sportiva. Che tempo che fa dunque non riposa e continua ad informare gli italiani. Gli ascolti a volte non sono importanti.