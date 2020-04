Le mascherine diventano obbligatorie anche in Toscana, ma solo dopo che i comuni le avranno distribuite

L'obbligo di mascherine in Toscana arriverà scaglionato, in base ai tempi di consegna ai cittadini

Sono in fase di consegna oltre 10 milioni di pezzi. Poi si procederà con il vincolo in ogni Comune

Dopo quanto accaduto in Lombardia con l’ordinanza firmata da Attilio Fontana, ecco le mascherine obbligatorie in Toscana. Lo ha annunciato il governatore della Regione, Enrico Rossi, spiegando che questa ordinanza sarà attivata a scaglioni. I dispositivi di protezione (ffp1) sono stati forniti a tutti i Comuni proprio dalla Regione e si procederà con l’attivazione dell’obbligo in base alle consegne ai cittadini. Insomma, quando ogni sindaco comunicherà a Rossi di aver provveduto a consegnare le mascherine a tutti i cittadini, entrerà in vigore l’obbligo annunciato.

«Abbiamo deciso di distribuire tramite i comuni 10 milioni di mascherine gratuitamente ai cittadini della Toscana – ha annunciato il governatore Enrico Rossi su Facebook -. Si tratta quasi di tre mascherine a testa. Abbiamo ordinato altre dieci milioni di mascherine. Vogliamo dare continuità a questa iniziativa di prevenzione primaria, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità».

Mascherine obbligatorie in Toscana, l’annuncio di Enrico Rossi

«Le mascherine verranno date ai Comuni della Toscana e chiederemo loro che siano consegnate quanto più possibile casa per casa, anche avvalendosi dei volontari che sono straordinari, sempre e in questo periodo ancora di più – prosegue Enrico Rossi -. La mia intenzione è che l’ordinanza diventi esecutiva comune per comune a partire dalla data nella quale il comune stesso ci comunicherà di avere effettuato la consegna a domicilio».

Prima la consegna, poi l’obbligo

A differenza di quanto accaduto in Lombardia, l’obbligo mascherine in Toscana arriverà con date diverse, in base a quando i Comuni avranno finito la distribuzione dei dispositivi ffp1 a ogni singolo cittadino. Si tratta, per il momento, di circa 3 mascherine per ogni persona, con altre che arriveranno più in là.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Enrico Rossi)