Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 5 aprile

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile con i dati coronavirus oggi 5 aprile. Il numero di persone attualmente positivo è salito a quota 91.246, con un incremento di 2972 nelle ultime 24 ore. Purtroppo, rimane alto (seppur non come nei giorni scorsi, il dato dei decessi con 525 in più in una sola giornata. Anche i pazienti dichiarati guariti/dimessi salgono di 819 unità, portando il totale a quota 21815. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (3977, con un -17 rispetto a sabato). Ancora una volta, fin da quando è iniziata l’emergenza, a far salire il conto di persone risultate positive ai tamponi e dei decessi è la Regione Lombardia: 1337 contagiati in più e 249 vittime

I numeri, dunque, sembrano essere positivi. Lo stesso Brusaferro, durante la conferenza stampa, ha sottolineato come il plateau sembra esser stato raggiunto e si potrebbe pensare all’inizio di una discesa. Il dato sulle vittime è quelle che segna il maggior caso. I 525 delle ultime 24 ore, seppur sia un numero molto alto, è il minor numero di decessi in Italia dallo scorso 19 marzo.

Dati coronavirus oggi 5 aprile

I dati coronavirus oggi 5 aprile hanno messo in evidenza come la situazione a Milano e provincia sia ancora molto grave, anche rispetto a tutte le altre province della Lombardia. Nelle ultime 24 ore, nel solo capoluogo meneghino e nei dintorni, sono stati segnalati 411 persone positive al tampone. Un dato in linea con quanto registrato sabato (+428). L’attenzione, come confermato anche dall’assessore Gallera, resta dunque alta.

I numeri delle multe

Il Viminale ha segnalato che nella sola giornata di ieri, sabato 4 marzo, sono stati denunciate ben 9300 persone ree di aver fornito autocertificazioni false, di esser usciti dalla propria abitazione senza giustificazione. Dieci, invece, le persone positive al Coronavirus pizzicate in strada. Si tratta del numero più alto di sanzioni dallo scorso 26 marzo, quando sono state definite le ultime regole sulla circolazione in Italia.

(foto di copertina: da bollettino del Dipartimento della Protezione Civile)