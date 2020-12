La cessione del quinto all’epoca del web 2.0

Il periodo di emergenza sanitaria ha portato grandi cambiamenti nelle nostre vite, modificando le nostre abitudini di acquisto. Anche il settore del credito, in particolare quello della cessione del quinto, è stato investito dai cambiamenti che hanno accelerato alcune tendenze che si erano iniziate a manifestare negli ultimi tempi. Pensiamo ad esempio a tutte le procedure che oggi permettono di concludere il contratto per un prestito a distanza, senza dover uscire di casa e comodamente seduti sul proprio divano. La cessione del quinto online è oggi realtà e non un semplice progetto sulle scrivanie dei manager delle banche o finanziarie.

Che cos’è la cessione del quinto

La cessione del quinto è un particolare tipo di prestito riservato a dipendenti e pensionati che si distingue per due caratteristiche ben precise:

la rata massima applicabile non può superare un quinto dello stipendio o pensione mensile al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

La rata viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro o ente previdenziale, che la versa al soggetto erogatore fino a conclusione del piano di ammortamento

Il prestito quindi, oltre ad essere molto comodo da rimborsare (niente file alle poste per pagare la rata o rischio di dimenticanze delle scadenze che poi possono sfociare in segnalazioni come cattivo pagatore) è anche sicuro, in quanto prevede tasso fisso e rata costante per tutta la sua durata. La legge prevede poi che debba essere sempre abbinato a polizze contro il rischio vita e impiego per i dipendenti e solo vita per i pensionati.

Tutte queste caratteristiche, unite al fatto che non servono particolari garanzie per richiederlo, rendono la cessione del quinto una soluzione di credito molto diffusa.

La cessione del quinto online

Fino agli ultimi anni la cessione del quinto era appannaggio quasi esclusivo delle rete distributive: chi voleva accedervi doveva rivolgersi ad un agente in attività finanziaria o mediatore creditizio. L’avvento delle banche nel mercato ha poi fatto sì che anche queste iniziassero a proporlo alla propria clientela. Il vero cambiamento è però avvenuto con il web e la diffusione delle nuove tecnologie. Oggi infatti è possibile richiedere una cessione del quinto totalmente online, senza uscire di casa. Aziende come Dynamica Retail si sono infatti dotate di procedure che permettono di ovviare alla distanza o al desiderio di risparmiare tempo permettendo al cliente di fare tutto via web. La procedura è molto semplice: cliente e consulente si connettono per prima cosa tramite webcam. Questo passaggio è fondamentale perché permette di identificare il cliente mettendo il rischio la banca o finanziaria da rischi di truffa e i clienti da possibili furti di identità.

Una volta completata l’identificazione e acquisizione dei documenti, il cliente riceve la contrattualistica che potrà sottoscrivere con firma digitale mediante codice OTP, lo stesso usato per i pagamenti online. Questa modalità conferisce alla firma pieno valore legale, permettendo quindi di concludere il contratto a distanza.

Ovviamente per i meno avvezzi alle nuove tecnologie è stata prevista una procedura alternativa, con invio e ritiro a casa dei documenti cartacei a spese della finanziaria.

Questi sono solo alcuni dei cambiamenti che stanno interessando il settore del credito e della cessione del quinto. Tutti gli operatori del settore sono infatti convinti che siamo agli albori di una nuova fase in cui le tecnologie cambieranno per sempre il modo di fare prestiti.