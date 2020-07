Economia e prestiti: focus su Compass Quinto

Il ricorso al prestito da parte dei consumatori italiani è sempre più frequente, intere famiglie spinte dalla necessità di accedere a una delle molte forme di finanziamento proposte dal mercato per soddisfare le proprie esigenze. Sono in molti infatti a rivolgersi agli istituti di credito al momento di dover acquistare un’auto, arredare casa o semplicemente per una vacanza da sogno. Tra le forme di finanziamento più conosciute, convenienti e richieste rientra sicuramente la cessione del quinto, un prestito che per la sua natura e le sue caratteristiche è in cima alle preferenze di diversi lavoratori pubblici e privati. Da qualche anno, per venire incontro alle esigenze delle famiglie Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, ha realizzato il progetto Compass Quinto. Vediamo nei paragrafi successivi di cosa si tratta e perché è importante conoscerlo.

Compass Quinto: cos’è

Compass cessione del quinto è il nuovo progetto di Compass, la rete di agenti autorizzati specializzata nel finanziamento con la formula della cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Una rete presente su tutto il territorio nazionale e capace di garantire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati ottime soluzioni di finanziamento. Soluzioni di prestito competitive e su misura in base alle caratteristiche dell’amministrazione o dell’impresa di appartenenza del lavoratore richiedente.

Servizi di finanziamento trasparenti e dall’alta affidabilità, assicurati da Compass grazie a una rete con più di 80 punti vendita, in aggiunta alle 200 filiali già presenti in Italia, e da una serie di professionisti qualificati ed esperti. Un progetto ambizioso che vede Compass rafforzare la sua presenza in un settore strategicamente importante come quello del prestito con la cessione del quinto.

Cos’è e come funziona la cessione del quinto

Trattasi di una forma di prestito per lavoratori dipendenti e privati e per pensionati. Un prestito non finalizzato a tasso fisso riservato agli italiani e agli stranieri residenti nel nostro Paese. Compass Quinto cessione del quinto prevede il rimborso delle rate effettuato direttamente dal datore di lavoro e con il relativo importo trattenuto dal netto in busta paga o dalla pensione. È quindi il datore di lavoro tenuto a versare le rate a favore dell’istituto di credito che ha concesso il finanziamento.

A caratterizzare particolarmente la cessione del quinto è l’importo della rata da rimborsare, che non può essere superiore alla quinta parte della retribuzione netta mensile. Con la cessione del quinto è possibile richiedere un finanziamento fino a 75mila euro e la durata massima del piano di ammortamento non può superare i 120 mesi, mentre la minima è pari a 24 mesi. Con Compass cessione del quinto il finanziamento prevede una polizza assicurativa ai sensi del DPR 180/50, una copertura a garanzia della somma totale dovuta e di durata pari a quella del prestito.

Ai fini della concessione del finanziamento da parte di Compass bisogna avere un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 79 anni, essere residenti in Italia e avere la disponibilità di un reddito da lavoro dipendente o di una pensione. Per la richiesta di finanziamento è sufficiente presentare un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale, la certificazione stipendiale e la Certificazione Unica.

Compass Quinto: i vantaggi

I prestiti con cessione del quinto, trattandosi di prestiti non finalizzati, danno l’opportunità di usare la somma così ottenuta come meglio si crede. Un vantaggio non da poco rispetto ai finanziamenti che vengono concessi con un preciso fine. Finanziamenti contraddistinti anche dalla facilità di rimborso, in quanto le rate vengono trattenute direttamente dalla busta paga o dalla pensione.

Inoltre, richiedendo un prestito con cessione del quinto ad un agente Compass Quinto, potrete contare sulla disponibilità di un professionista altamente qualificato e collaboratore di un’azienda leader del settore, capace di assistervi lungo tutto l’iter del prestito. Per maggiori informazioni e conoscere tutto quello che c’è da sapere su questa particolare e conveniente forma di finanziamento si consiglia di consultare Compassquinto.it.