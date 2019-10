Dopo lo striscione sul nonno Benito Mussolini, arriva quello contro Alessandra Mussolini. Ad esporlo durante una partita sono sempre i tifosi del Celtic Glasgow nello stadio scozzese Pittodrie Stadium di Aberdeen.

Il nuovo striscione del Celtic Glasgow contro Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini aveva fortemente condannato lo striscione del Celtic “Follow your leader” accompagnato dal disegno di Benito Mussolini appeso a testa in giù. Il messaggio ‘Seguite il vostro leader’, utilizzato dagli ultras faceva riferimento all’impronta politica neofascista di alcune frange delle tifoserie biancocelesti.

Un atto che Alessandra Mussolini aveva definito come «un gesto violento di ducefobia».La nipote del duce era arrivata anche a manifestare la sua intenzione di trasformare la “ducefobia” in un vero e proprio reato «da inserire nel nostro ordinamento giudiziario. Chi espone la foto o il disegno di mio nonno a testa in giù commette un atto di violenza, che andrebbe perseguito». Parole a cui i tifosi hanno risposto con un messaggio inequivocabile dal Pittodrie Stadium di Aberdeen, in Scozia. La scritta, in italiano e ricondivisa su Twitter da diversi utenti, recita: «Alessandra affanculo».

(Credits immagine di copertina: Alessandra Mussolini (sx) © Patrizia Cortellessa/Pacific Press via ZUMA Wire; striscione Twitter J4MB@joecraig79)