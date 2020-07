Fermato l’uomo incaricato di chiudere la Cattedrale di Nantes (prima dell’incendio)

Non si tratta di una svolta nelle indagini, dato che si tratta solo di un sospetto che sta rispondendo – in queste ore – alle domande degli inquirenti. Ma la polizia di Nantes, che fin dall’inizio sta indagando per rogo doloso dopo l’incendio della cattedrale – sta stringendo il cerchio per trovare e consegnare alla giustizia il colpevole di quanto accaduto nel corso della giornata di sabato. Per il momento è stato fermato un uomo che, da volontario, aveva il compito di chiudere la Chiesa. Nel frattempo, i danni provocati dal rogo nella cattedrale Nantes sono stati molti, ma non a livello di quanto accadde lo scorso anno a Notre-Dame a Parigi.

Secondo quanto riporta la stampa francese, si tratta di un fermo cautelare per verificare e riscontrare alcune perplessità emerse dopo il racconto dell’uomo. Si tratta di un volontario di 39 anni che aveva il compito di chiudere la Cattedrale Nantes venerdì sera. Gli stessi inquirenti sottolineano come non si tratti di un arresto, ma di una custodia cautelare per verificare e riscontrare la ricostruzione del cittadino, ultima persona ad abbandonare la chiesa prima dell’incendio.

Cattedrale Nantes, un fermo per l’indagine sul rogo doloso

Come detto, i danni non sono paragonabili al rogo di Notre-Dame, ma sono comunque ingenti. La struttura rimane stabile, ma il patrimonio al suo interno è stato devastato dalle fiamme. Oltre ai dipinti e alle statue, infatti, anche il grande organo centrale che si trova all’interno della cattedrale gotica di Saint Pierre, ha subito seri danni, forse irreparabili.

La pista dell’incendio doloso

Il fermo del volontario arriva nel bel mezzo delle indagini per rogo doloso. I vigili del fuoco, intervenuti nella cattedrale Nantes poco dopo la segnalazione dell’incendio, hanno infatti riscontrato tre diversi focolai all’interno delle struttura. Insomma, sembra decadere la pista del guasto all’impianto elettrico: ci sarebbe, invece, la mano dell’uomo dietro quel rogo.