A Nantes una nuova Notre-Dame: incendio nella cattedrale di Saint Pierre | VIDEO

Nel corso della mattinata del 18 luglio, si sta verificando un terribile incendio nella cattedrale Nantes di Saint-Pierre. La storia ricorda da molto vicino quanto accaduto poco più di un anno fa a Notre Dame a Parigi. La cattedrale gotica – che ha dei tratti della facciata che ricordano da vicino il prestigioso edificio nella Capitale – è andata a fuoco questa mattina e il fumo si sta sprigionando dalla facciata: fiamme e cenere vengono giù dall’edificio, dove è in corso una operazione da parte dei vigili del fuoco che stanno provando a spegnere l’incendio. LEGGI ANCHE > Parigi, sta bruciando Notre Dame: si lotta per salvare il salvabile

Cattedrale Nantes, l’incendio che ricorda Notre Dame

Brucia la Cattedrale di Saint Pierre a #Nantes. Un altro elettricista distratto ?#Francia pic.twitter.com/5H6S2RWFfL — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) July 18, 2020

I vigili del fuoco sono stati allertati alle 7.44 di questa mattina e hanno affermato che l’incendio non è ancora stato messo completamente sotto controllo. L’intervento è stato condotto dal distretto Loire-Atlantique che ha inviato circa 60 pompieri sul posto. La cattedrale di Nantes ha una storia centenaria: risale al 1434 e ci sono voluti quasi 500 anni per completarla definitivamente. Adesso, l’incendio rischia di mettere a repentaglio i suoi tesori architettonici.

Cattedrale Nantes, il racconto dei testimoni

Diversi testimoni hanno riferito di aver visto delle fiamme svilupparsi all’altezza del rosone centrale della cattedrale. Secondo alcune voci riportate da organi di stampa locali, gli organi della cattedrale potrebbero già aver subito importanti danni. Al momento sono sconosciute le cause dell’incendio, mentre un importante dispiegamento di forze dell’ordine ha già circondato l’area della Cattedrale Nantes per impedire l’accesso del pubblico.

Da quest’altra angolazione si nota come l’incendio sia ancora in fase di spegnimento:

Un incendie est en cours à la Cathédrale de Nantes Les pompiers tentent de maîtriser les flammes ⤵ pic.twitter.com/wgSEdDOioX — BFMTV (@BFMTV) July 18, 2020

Cattedrale Nantes, il precedente

Non è, tra le altre cose, la prima volta che la cattedrale di Nantes viene colpita da un tremendo incendio. L’edifico, infatti, bruciò anche nel 1972, mentre la chiesa era oggetto di lavori di ristrutturazione. In seguito a quell’incendio, la cattedrale non fu più aperta al culto se non nel 1985. Sempre a Nantes, poi, un altro edificio religioso è stato interessato recentemente da un incendio: nel 2015, infatti, la basilica di Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien (datata XIX secolo) fu interessata dalle fiamme.