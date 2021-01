Il caso Zazzaroni, l’odio sui social e chi vuole la legge del taglione

Viviamo in un Paese in cui non si sopportano gli errori altrui, in cui si criticano usi e costumi diversi dai nostri, ma poi si invoca la legge del taglio o ‘l’occhio per occhio, dente per dente’. E così, a oltre un anno di distanza dalle polemiche per quella mail pubblicata da Il Corriere della Sport, un utente social ha utilizzato il suo profilo Twitter per ‘restituire’ pan per focaccia al direttore del quotidiano sportivo. Ovviamente con toni e modi sbagliati. E così il caso Zazzaroni finisce anche in un editoriale dello stesso giornalista e sui social continuano le critiche.

Tutto è partito da un tweet di un utente di cui non faremo il nome, ma diventato molto virale sui social.

La foto di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, e il primo messaggio seguito da altri due tweet. L’obiettivo, criticare quanto avvenuto un anno fa sul Corriere dello Sport, con la pubblicazione di una mail di tal Salvo2410 che contestava l’operato di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. E non solo, secondo il direttore del CorSport, quel messaggio sarebbe riferito alla notizia – smentita da Zhang – della ricerca di nuovi acquirenti per il suo club.

Caso Zazzaroni e i tweet dell’odio come la legge del taglione

Insomma, questioni di tifo mal digerite che hanno portato a questa esplosione di odio sui social. E lo stesso Zazzaroni lo ha denunciato (dopo la segnalazione di un suo collega) attraverso un’editoriale pubblicato quest’oggi, lunedì 4 gennaio 2021, sul Corriere dello Sport a pagina 6. Una brutta pagina di social, con i limiti che vengono disconosciuti e – per questo – spesso e volentieri superati. Il linguaggio dell’odio che corre sui social è ormai sdoganato, ma questo non significa che rientri nella legalità.