Zazzaroni rivela di aver ricevuto una telefonata di solidarietà da Di Battista per il titolo ‘Black Friday’ | VIDEO

Endorsement di livello. Solo qualche settimana fa, era il 5 dicembre, il Corriere dello Sport aveva deciso di titolare ‘Black Friday’, facendo riferimento al match tra Inter e Roma con le fotografie di Romelu Lukaku e Chris Smalling. Una decisione che portò all’indignazione di molti – compreso il club giallorosso – e un vagone infinito di polemiche per una leggerezza in un’Era in cui l’ironia deve essere fatta molto bene per non cadere nel peccato. Oggi Ivan Zazzaroni – che ha sempre rivendicato la legittimità di quel titolo – ha raccontato della solidarietà ricevuta anche da Alessandro Di Battista per gli attacchi subiti.

LEGGI ANCHE > Per Conte i giornalisti devono vergognarsi: «Un giorno è ‘Black Friday’, un altro la malattia di Sinisa: chi ha la penna può ammazzare»

Il direttore del Corriere dello Sport è intervenuto telefonicamente alla trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora, in diretta ogni giorno su Rai Radio1. Tornando a parlare dell’affaire ‘Black Friday’, Ivan Zazzaroni ha detto di aver ricevuto diversi attestati di stima e solidarietà, tra cui l’inaspettata telefonata di Alessandro Di Battista.

#Zazzaroni tra la telefonata di solidarietà di #DiBattista e la presenza della #Carfagna a Ballando con le Stelle pic.twitter.com/oP9LpdVYP8 — Alessandro (@ordnasselA_90) December 17, 2019

Zazzaroni e la solidarietà di Alessandro Di Battista

«Ho ricevuto una telefonata molto simpatica di Di Battista, che personalmente non conosco – ha detto Ivan Zazzaroni -. È stata una telefonata che mi ha abbastanza sorpreso e mi ha detto che esprimeva tutta la solidarietà perché anche lui è stato vittima di attacchi di questo genere». Il riferimento è al titolo ‘Black Friday’ alla vigilia di Inter-Roma. Secondo l’ex deputato e attivista del Movimento 5 Stelle, quindi, le polemiche per quella scelta editoriale non dovevano esistere perché non si trattava di qualcosa di razzista e offensivo, come invece in molti hanno sottolineato.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI + ANSA/FLAVIO LO SCALZO)