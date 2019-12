La Roma protesta contro il titolo del Corriere dello Sport «Black Friday»

Una scelta che non sembra essere stata azzeccata da Il Corriere dello Sport. Il titolo, alla vigilia dell’anticipo della 15esima giornata di Serie A tra Inter e Roma, ha tutti i crismi di un’esasperazione di un’ironia mal riuscita, soprattutto per gli accostamenti che vengono fatti in prima pagina. Al centro, infatti, si sono Romelu Lukaku e Chris Smalling che rappresentano due punti focali dei risultati di inizio stagione di nerazzurri e giallorossi. Il tutto, però, è accompagnato dalla scritta «Black Friday».

Una scelta editoriale, da parte del quotidiano sportivo diretto da Ivan Zazzaroni, che sembra non essere in linea con le battaglia contro il razzismo – e quei famosi buu che, quasi ogni domenica, siamo costretti ad ascoltare da varie curve degli stadi italiani – della Serie A. E tra i contestatori c’è anche la Roma che, attraverso il suo seguitissimo profilo Twitter in lingua inglese (con tanto di retweet da parte di quello ufficiale in italiano), ha protestato.

No one: Absolutely nobody: Not a single soul: Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Il Corriere dello Sport e il titolo Black Friday su Inter-Roma

Il club giallorosso ha mostrato tutto il proprio risentimento per questa scelta editoriale citando uno dei tanti meme-tormentone che circolano sui social. Ma proprio sulle piattaforme online arrivano le maggiori proteste contro Il Corriere dello Sport. In molti si chiedono come sia venuto in mente di produrre e pubblicare un titolo simile, altri non riescono proprio a capire cosa abbia spinto il quotidiano di Zazzaroni a fare una scelta, considerata folle, in un periodo in cui si sta cercando di sensibilizzare i tifosi sul tema della discriminazione razzista per via del colore della pelle.

Contro i buu razzisti

All’interno del quotidiano, in edicola oggi (giovedì 5 dicembre 2019) c’è ovviamente un articolo che invita i tifosi a godersi lo spettacolo in programma venerdì sera a San Siro, quando Inter e Roma torneranno a duellare (dopo alcuni anni di inerzia verso il basso) per un posto che conta in classifica, senza infangare il tutto con beceri cori razzisti. Il titolo in prima pagina, però, resta infelice.

