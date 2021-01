Dieci mesi di pandemia e Carmen Di Pietro deve spiegare agli haters le regole anti-contagio

Dopo Barbare D’Urso che ci insegna come lavarci le mani, ecco Carmen Di Pietro che deve spiegare ai suoi haters come funzionano le regole anti-contagio in casa qualora di risultasse positivi al tampone. La showgirl e conduttrice radiofonica ha postato sulla sua pagina Facebook una foto post-tampone. Dal test è risultata positiva e ora si trova in isolamento domiciliare insieme ai suoi due figli: uno positivo, l’altra (fortunatamente negativa).

E proprio la più piccola si trova lo stesso in isolamento nella sua camera. Il motivo è semplice: ha 12 anni e per evitare di essere contagiata dalla madre – Carmen Di Pietro – e dal fratello, sta evitando qualsiasi tipo di contatto. In molti, però, hanno contestato la scelta di isolare la bambina.

Carmen Di Pietro costretta a spiegare agli haters le regole anti-contagio

Leggendo i commenti alla foto, in tantissimi si sono scagliati contro la showgirl per la scelta – che non è una scelta, ma una regola logica – di tenere la figlia in isolamento (è in attesa del secondo tampone). E la Di Pietro è stata costretta a ricordare agli italiani quali siano le norme (e il buon senso) da seguire proprio per evitare di contagiare la bambina: insomma, ha 12 anni e resta in camera, mentre la madre (positiva) si reca in cucina solo per cucinarle (sempre perché la piccola ha 12 anni).

Ne usciremo migliori, dicevano. Ce la faremo, e invece…

Insomma, regole base e comportamenti idonei alla situazione. Ma i leoni da tastiera sono pronti sempre a giudicare anche quando le risposte sono palesi. E così, dopo le mani lavate in diretta da Barbara D’Urso nel 2020, il 2021 si apre con ‘nientepopodimeno’ che deve ricordare a tutti come ci si deve comportare in casa quando si risulta positivi. Ma sì, ne usciremo migliori.