La campagna #EIoTiPubblico lanciata da Boldrini per contrastare l’odio online contro le donne

Laura Boldrini, deputata ed ex Presidente della Camera, ha lanciato su Twitter una campagna contro l’odio in rete nei confronti delle donne, quindi contro i commenti misogini e sessisti che molte donne ricevono soprattutto sui social network. La campagna consiste nel «fare gli screenshot degli insulti e dei commenti violenti ricevuti e poi diffonderli attraverso le proprie pagine», spiega Boldrini, accompagnandoli con l’hashtag #EioTiPubblico.

La #violenzasulledonne ha molti volti. Quella di nuova generazione ha il volto del linguaggio d’odio, del sessismo e della misoginia online. In occasione della #GiornataControlaviolenzaSulleDonne, ho deciso di lanciare una campagna online con un hashtag: #EioTiPubblico👇 — Laura Boldrini (@lauraboldrini) November 23, 2022

La campagna di Boldrini in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La campagna di Boldrini nasce per proporre un’alternativa in quanto, spiega l’ex Presidente della Camera, «non tutte le donne hanno voglia di denunciare, oppure la possibilità economica di affrontare un’azione penale contro gli hater». Boldrini ha inviato molte donne note, perché fanno parte del mondo dello spettacolo o di quello della politica, a raccogliere a partecipare alla campagna e a utilizzare l’hashtag #EioTiPubblico. La cantante Nina Zilli ha raccolto l’invito e invitato la cantante Loredana Bertè a fare lo stesso.

Molti utenti sui social hanno accolto positivamente la proposta di Boldrini, sottolineando quanto le donne siano stanche di ricevere commenti sessisti e misogini, altri invece hanno ricordato l’importanza di rivolgersi alle forze dell’ordine anche in casi simili.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. L’Assemblea ha scelto il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le istituzioni e le organizzazioni non governativa a organizzare in quel giorno momenti di riflessione e attività volte a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e sui modi per eliminarla.