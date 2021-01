La storia tutta sbagliata del vaccino AstraZeneca efficace all’8% sugli over 65

Clamoroso errore di lettura dei giornalisti di Handelsblatt, il quotidiano tedesco che – nella giornata di ieri – aveva diffuso una ipotesi scioccante in merito al vaccino AstraZeneca e ai relativi timori da parte dell’agenzia europea del farmaco di autorizzare la sua diffusione nei Paesi dell’UE. Secondo i giornalisti di Handelsblatt, infatti, il vaccino avrebbe avuto una efficacia dell’8% sugli over 65. Un problema non da poco, soprattutto in virtù del fatto che la popolazione maggiormente colpita dal coronavirus era da ricercarsi proprio all’interno di quella fascia d’età. Tuttavia, come specificato oggi da fonti del governo tedesco, si è trattato di una clamorosa interpretazione errata dei dati.

Bufala efficacia AstraZeneca, l’errore del giornale tedesco

Il ministero della Salute di Berlino, infatti, ha reso noto che il dato dell’8% di efficacia sulla popolazione over 65 non si reperisce in nessuno studio realizzato da AstraZeneca. L’unico dato che potrebbe avere una certa affinità – fanno sapere fonti del ministero tedesco – sarebbe rappresentato dal fatto che – in sede di test – il vaccino è stato somministrato a una popolazione che all’8% era composta da over 65. Questa la spiegazione ufficiale.

In realtà, se si analizza lo statement del governo britannico che ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino Oxford/AstraZeneca alla sua popolazione, si legge che il trial di sperimentazione era stato somministrato a un 9,7% di campioni che aveva un’età pari o superiore a 65 anni. Possibile – in base alle dichiarazioni del ministero della Salute tedesco – che all’8% sia stato somministrato il vero vaccino AstraZeneca (mentre al restante 1,7% sia stato somministrato il placebo).

La notizia di Handelsblatt, proprio perché proveniente da una testata autorevole, aveva avuto una ampia diffusione nella giornata di ieri ed era stata utilizzata anche dai diversi detrattori dell’efficacia del vaccino per diffondere ancora una volta disinformazione sulla campagna di immunizzazione contro il coronavirus. La smentita di questa notizia era diventata davvero più consistente a partire dalle prime ore della mattinata: anche una fonte del governo britannico – che, lo ricordiamo, ha approvato il vaccino AstraZeneca – aveva detto che il dato dell’8% di efficacia non si ritrovava in alcuno studio della casa farmaceutica. E aveva aggiunto che MHRA – l’agenzia del farmaco UK – non avrebbe mai approvato un vaccino con solo l’8% di efficacia sulla popolazione over 65.

