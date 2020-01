Ci sono voluti tre anni e sette mesi, cambi di governo, sostituzioni di leadership ma alla fine è stato raggiunto un voto di approvazione su Brexit. Westminster la sera di mercoledì 22 gennaio ha approvato in via definitiva il testo di Boris Johnson; ora manca solo il benestare della Regina Elisabetta II e l’approvazione del Parlamento Europeo.

Finalmente Westminster ha approvato l’accordo su Brexit

L’accordo sulla Brexit era già stato approvato dalla camera dei Comuni a dicembre, ma con il voto finale di ieri si è concluso il “ping pong” del testo tra le due camere. Un risultato prevedibile, considerato che la vittoria di Boris Johnson alle ultime elezioni gli ha consegnato una maggioranza esorbitante: 80 seggi, superando persino i risultati ottenuti da Margaret Thatcher.

Gli ultimi ostacoli da superare sono stati i 5 emendamenti difesi dalla camera dei Lord ma poi respinti in toto dai Comuni. In particolare, tre sono diventati centrali nella discussione: il diritto automatico di restare a tempo indeterminato per i 3 milioni e mezzo di cittadini europei residente nel Regno Unito, il diritto dei figli minorenni dei rifugiati di ricongiungersi con la famiglia e il potere da attribuire ai tribunali di divergere o meno dalle sentenze della corte europea in determinate circostanze.

Per quanto riguarda il diritto automatico per gli europei residenti in Uk, la camera dei Comuni ha respinto l’emendamento poiché avrebbe vanificato il processo per il “settled status” che è già in corsa da diverso tempo e per cui si sono mobilitate già 2 milioni e 700 mila persone. Per quanto riguarda i minorenni che hanno chiesto il ricongiungimento familiare con i parenti rifugiati, non c’è stata una opposizione in linea di principio: il ministro per la Brexit Stephen Barclay ha infatti sostenuto l’idea, motivando il respingimento dell’emendamento perché non consono al testo in discussione.

Ora mancano davvero pochi passi all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea: la promulgazione della legge da parte della Regina, che dovrebbe avvenire a breve, e l’approvazione da parte di Bruxelles. La discussione al Parlamento Europeo è prevista per la prossima settimana, ma non si temono intoppi. Così, Boris Johnson riuscirà a mantenere la sua promessa di portare a termine il divorzio entro la fine di gennaio.

(Credits immagine di copertina: Twitter Boris Johnson@BorisJohnson)