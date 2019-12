Boris Johnson l’aveva promesso commentando il trionfo alle ultime elezioni: «Andremo fino in fondo con la Brexit». Il nuovo parlamento mantiene la promessa e approva l’accordo del primo ministro, compiendo un passo estremamente significativo dopo i lunghi mesi di stallo.

Brexit, il Parlamento inglese approva l’accordo di Boris Johnson

Boris Johnson twitta con grande entusiasmo che «il testo dell’accordo Brexit è passato in seconda lettura. Questo vuole dire che siamo ancora più vicini al nostro traguardo, ossia ‘Get Brexit Done’!». Con 358 voti a favore e 234 contrari infatti il nuovo parlamento inglese guidato dal governo di Boris Johnson che ha stravinto le ultime elezioni, ha approvato l’accordo su Brexit presentato dal primo ministro. Un piano che è stato comunque definito controverso in diversi punti, tanto che immediatamente il voto un portavoce della Commissione europea ha commentato tiepidamente che «Prendiamo nota del voto alla Camera dei Comuni. Seguiremo il processo di ratifica nel Regno Unito da vicino». «Siamo pronti a fare i passi formali per chiudere l’accordo anche in Ue» ha aggiunto il portavoce. Tra i punti più complessi c’è ancora il confine marittimo tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il piano inoltre conferma il veto al rinvio della scadenza a dicembre 2020 dei negoziati con l’Unione Europea.

La strada verso Brexit si è accorciata di molto con il voto di questa sera: ora basterà la terza lettura prevista dopo la pausa natalizia, seguita dal passaggio presso la Camera dei Lord e infine l’affissione del timbro regale da parte della Regina. A quel punto, Brexit sarà una realtà a tutti gli effetti. Se tutto dovesse procedere liscio come questo voto, Boris Johnson potrebbe addirittura riuscire a mantenere la promessa di divorziare dall’Unione Europa entro il 31 gennaio 2020.

(credits immagine di copertina: © Steve Taylor/SOPA Images via ZUMA Wire)