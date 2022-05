La botnet russa che permette di fare disinformazione facilmente e su «scala massiccia»

Esiste una botnet disinformazione russa che permette di manipolare le tendenze sulle piattaforme social in «scala massiccia»: questo il risultato di un report della società di cybersecurity Nisos. Oltre a spiegare come, l’agenzia specifica anche il nome dell’azienda in grado di fornire a chiunque lo richieda una tecnologia di tale portata: si tratta della 0day Techonologies, con sede a Mosca.

La suite personalizzabile legata a una rete malevola permetterebbe di diffondere disinformazione in maniera rapidissima e massiva e sarebbe il frutto del lavoro di un’azienda che ha già lavorato, in passato, con il Servizio di sicurezza federale (una delle principali agenzie di intelligence russe).

La mega botnet disinformazione russa

Il rapporto è stato fatto basandosi su una serie di materiali presi all’appaltatore e resi pubblici dal gruppo di hacktivisti Digital Revolution a marzo 2020. Le botnet sono particolarmente pericolose perché utilizzate dai cyber criminali per sferrare attacchi informatici, fare crypto-mining, inviare mail corrotte e altro ancora con il preciso scopo di infettare i dispositivi altrui.

Il nome in codice della botnet in questione, come ricostruisce Gizmondo, è Fronton (Фронтон in russo) che è in grado di generare una enorme quantità di falsi profili andando a distribuire contenuto falsi e disinformazione sulle maggiori piattaforme. L’utente che se ne serve ha la possibilità di «formulare e distribuire in massa eventi di tendenza sui social media». La suite che permette di fare questo (SANA) sarebbe anche in grado di creare – secondo quanto si legge nel rapporto – quelli che vengono definiti newsbreaks, ovvero massicci sforzi coordinati per generare «rumore informativo» relativamente a un’azienda o a una tematica.

I profili creati da SANA avranno non solo un account personale sui social ma anche una mail e un numero di telefono (cosa che, ovviamente, li rende più difficilmente individuabili dalle tecnologie addette a smascherare i bot sui social). In che modo una rete del genere può influenzare l’informazione? Viene fornito un esempio concreto: nell’estate del 2018 alcuni profilo fake avevano criticato un grande scoiattolo in legno che era stato realizzato in Kazakistan. Il rumore è stato tale da destare l’attenzione di BBC, che ha pubblicato un articolo in merito allo shitstorm sulla statua.

Nel momento in cui è emerso che quasi il 20% degli account Twitter sarebbe falso – ragion per cui Musk ha fermato l’acquisizione – rintracciare realtà del genere e portare alla luce il lavoro che fanno è fondamentale per ripulire l’ambiente ormai massicciamente inquinato dell’informazione fatta tramite social.