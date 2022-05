Twitter e la policy per limitare la disinformazione durante le crisi

Twitter e la sua nuova policy per combattere la disinformazione sulla piattaforma durante i periodi di emergenza: il social ha introdotto ieri una nuova politica per assicurare che lo stesso non amplifichi o raccomandi la disinformazione durante un conflitto armato e una crisi internazionale. La nuova mossa deriva dal numeroso materiale falso proliferato su Twitter, e su altri social network, nei primi giorni – e non solo – dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Twitter ha affermato che la nuova politica funzionerà per controllare informazioni specifiche sui fatti in tempi di crisi per mezzo di «fonti multiple credibili e pubblicamente disponibili». I tweet imprecisi non verranno rimossi, ma verranno inseriti dietro un’etichetta di avviso, e non potranno essere apprezzati, ritwittati o condivisi. Twitter ha affermato che questa politica iniziale è rivolta al conflitto armato internazionale, ma potrebbe in futuro essere ampliata per includere altre forme di crisi.

Twitter introduce una policy per limitare la disinformazione durante i periodi di crisi

Durante i periodi di crisi, l’accesso ad informazioni e servizi credibili e autorevoli diventa ancora più importante, ha dichiarato la società. «Oggi stiamo introducendo la nostra politica di disinformazione in caso di crisi, una politica globale che guiderà i nostri sforzi per elevare informazioni credibili e autorevoli e aiuterà a garantire che la disinformazione virale non venga amplificata o raccomandata da noi durante le crisi. In tempi di crisi, informazioni fuorvianti possono minare la fiducia del pubblico e causare ulteriori danni alle comunità già vulnerabili. Oltre al nostro attuale lavoro per rendere le informazioni affidabili più accessibili durante gli eventi di crisi, questo nuovo approccio aiuterà a rallentare la diffusione da parte nostra dei contenuti più visibili e fuorvianti, in particolare quelli che potrebbero causare gravi danni», ha dichiarato Twitter sul suo blog online. La piattaforma ha affermato che, per capire se le affermazioni sono fuorvianti, richiederà la verifica di queste da parte di più fonti credibili e pubblicamente disponibili: «La conversazione si muove rapidamente durante i periodi di crisi e i contenuti di account ad ampia portata hanno maggiori probabilità di accumulare visualizzazioni e coinvolgimento», ha dichiarato la società. Quest’ultima ha aggiunto che: «Per ridurre i potenziali danni, non appena avremo prove che un’affermazione potrebbe essere fuorviante, non amplificheremo né raccomanderemo i contenuti coperti da questa politica su Twitter, inclusi nella cronologia principale, nella ricerca e nell’esplorazione».